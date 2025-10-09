Эта икона спасла монастырь от татар и стала оберегом Украины: где ее можно увидеть

Эта чудотворная икона более 450 лет защищает украинский народ

В сердце Тернопольской области на Почаевской горе хранится духовная святыня, которая на протяжении веков вдохновляет миллионы верующих. Почаевская икона Божией Матери — это не просто религиозный образ, а живая история украинского народа, свидетель драматических событий и источник бесчисленных чудес.

Почаевская икона Божией Матери — уникальная святыня, написанная красками в строго византийском стиле на доске из липы. На образе изображена Богородица с младенцем Иисусом на правой руке. Сверху на иконе монограмма — "Мария Дева"; с правой стороны Спасителя — монограмма "Иисус Христос".

Почаевская икона Божией Матери

На многих списках иконы снизу есть отражение стопы на скале, символизирующее явление Божией Матери на Почаевской горе. Варианты иконы могут быть без корон или с короной только у Пресвятой Девы. В 1866 году для иконы изготовили роскошную ризу из двух фунтов чистого золота 82-й пробы и драгоценных камней, подчеркивая ее духовный и художественный статус среди верующих.

История иконы

Точное происхождение Почаевской иконы не установлено. Есть предположение, что икона была создана в Византии, где сосредотачивались ведущие центры иконописи, или в Болгарии, которая имела тесные культурные связи с Константинополем.

Почаевская икона Божией Матери

В 1559 году, согласно легенде, икону митрополит Неофит, впоследствии ставший константинопольским патриархом, подарил Анне Гойской — вдове луцкого земского судьи и владелицы Почаева во второй половине XVI века. Именно эта семья считала икону своей семейной святыней.

Чудеса и защита от врагов

Почаевская икона известна своими многочисленными чудесами, самым большим из которых считается защита монастыря от нападения татар 1675 года. Хотя монастырь был слабо укреплен, нападение удалось отразить, что приписывают божественному покровительству святыни.

Почаевская икона Божией Матери,католический вариант

С 1713 по 1832 год монастырь находился в ведении украинского греко-католического ордена василиан. За это время в монастырских хрониках зафиксировано более пятисот случаев исцеления, связанных с молитвами перед иконой.

Глубинный смысл и духовная роль

Почаевская икона считается духовным оберегом Украины, особенно западных и юго-западных земель. Она выступает в роли защитницы украинского народа, и к ней чаще обращаются во времена испытаний, военных конфликтов и кризисов. Эта святыня известна своей силой исцеления не только телесных недугов, но и душевных и духовных ран.

К Почаевской иконе обращаются за исцелением от слепоты, старых болезней и для освобождением из плена. Дни ее чествования отмечаются в соответствии с разными христианскими традициями: у православных 23 июля и 8 сентября, а у римо-католиков – 30 марта.

Где можно увидеть икону

Почаевская икона Божией Матери сегодня хранится в Успенском соборе Почаевской Лавры – одной из важнейших православных святынь Украины, расположенной в Почаеве Кременецкого района Тернопольской области. Именно здесь икона находится под постоянной охраной и служит духовным символом для тысяч паломников со всей страны и мира.

Икона в Успенском соборе Почаевской Лавры

Древняя реликвия исцеляет не только физическую слепоту, но и духовную – цинизм, апатию и безразличие к Слову Божию. Она помогает преодолеть сомнения, соблазны и укрепить веру. К иконе обращаются с молитвами об освобождении родных из плена, прекращении семейных конфликтов и правильном жизненном пути для близких.

