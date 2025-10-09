В Киеве некоторые рискуют остаться без отопления: кого это коснется

Из более 2 000 многоквартирных домов, которые были повреждены обстрелами, провели капитальный ремонт всего 25 домов

В Киеве часть жителей рискует остаться без отопления, поскольку управляющие компании не подают тепло в дома, где отсутствуют окна или владельцы квартир находятся за границей. Спустя четыре года после начала полномасштабной войны в столице остается острой проблема восстановления жилищного фонда и масштаб обновления — минимальный.

глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

"Из более 2 000 многоквартирных домов, которые были повреждены обстрелами, провели капитальный ремонт всего 25 домов. Семь домов проходят экспертизу, проектирование, процессы и так далее. А что с другими домами — вообще неизвестно", — сказал Попенко.

Собеседник пояснил, что в домах, где отсутствуют окна или владельцы квартир находятся за границей, управляющие компании не подают тепло. К примеру, в прошлом году ситуацию пытались решить временными средствами — заклеивали окна и подавали минимальное тепло, однако в этом году положение ухудшилось.

"В этом году ситуация очевидно ухудшилась… И сказать, что у наших властей что-то пробудилось и они начали этим вопросом активно беспокоиться — нет, абсолютно", — отметил эксперт.

По словам Попенко, процедура капремонта является длительной — от технических обследований до согласований.

