В лесу наткнулись на "короля грибов": его считают исчезающим видом (видео, инфографика)

Яркий боровик королевский — один из самых редких грибов Украины. Где его можно встретить — читайте дальше

В лесу грибник наткнулся на настоящую лесную драгоценность. Гриб с желтой ножкой и красной шапкой его изумил. Это – боровик королевский (Boletus regius).

Этот яркий гриб считается одним из самых редких в Украине и занесен в Красную книгу со статусом "исчезающий". Отдельное примечание – ценный съедобный вид.

Королевский боровик сразу привлекает внимание своей внешностью — большая шапка розово-красного или фиолетово-красного цвета и толстая лимонно-желтая ножка, у основания имеет легкий красный оттенок. Именно из-за этой "благородной" цветовой гаммы гриб и получил свое название.

Этого красавца можно встретить с июня по сентябрь, но увидеть — большая удача. В природе королевский боровик случается очень редко: обычно растет поодиночке или небольшими группами.

Боровик королевский — что нужно знать/ Инфографика "Телеграфа"

Где растет королевский боровик

Боровик королевский – настоящая редкость. Боровик предпочитает лиственные леса с буками или дубами, особенно там, где почва известняковая и хорошо прогревается солнцем. Растет по одному или небольшими группами

Места, где находили гриб:

Закарпатье

Прикарпатье

Полтавская область

Донецкая область

Южный берег Крыма.

Гриб съедобный и, как рассказывают, очень вкусный. Но собирать такие грибы не стоит – они нуждаются в охране, чтобы не исчезнуть совсем. Боровик королевский не имеет ядовитых двойников и почти не похож на другие виды, так что узнать его нетрудно.

