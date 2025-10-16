У лісі натрапили на "короля грибів": його вважають зникаючим видом (відео, інфографіка)

Яскравий боровик королівський — один із найрідкісніших грибів України. Де його можна зустріти — читайте далі

У лісі грибник натрапив на справжню лісову коштовність. Гриб з жовтою ніжкою та червоною шапкою його неабияк здивував. Це — боровик королівський (Boletus regius).

Цей яскравий гриб вважається одним із найрідкісніших в Україні та занесений до Червоної книги зі статусом "зникаючий". Окрема примітка — цінний їстівний вид.

Королівський боровик одразу привертає увагу своєю зовнішністю — велика шапка рожево-червоного або фіолетово-червоного кольору і товста лимонно-жовта ніжка, що біля основи має легкий червонуватий відтінок. Саме через цю "шляхетну" кольорову гаму гриб і отримав свою назву.

Цього красеня можна зустріти з червня до вересня, але побачити — велика удача. У природі боровик королівський трапляється дуже рідко: зазвичай росте поодинці або невеликими групами.

Боровик королівський - що треба знати/ Інфографіка "Телеграфу"

Де росте боровик королівський

Боровик королівський — справжня рідкість. Боровик віддає перевагу листяним лісам з буками або дубами, особливо там, де ґрунт вапняковий і добре прогрівається сонцем. Росте поодинці або невеликими групами

Місця, де знаходили гриб:

Закарпаття

Прикарпаття

Полтавська область

Донецька область

Південний берег Криму.

Гриб їстівний і, як розповідають, надзвичайно смачний. Але збирати такі гриби не варто — вони потребують охорони, щоб не зникнути зовсім. Боровик королівський не має отруйних двійників і майже не схожий на інші види, тож впізнати його неважко.

