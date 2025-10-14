Руки больше не будут черными. Украинец показал, как быстро почистить целую гору маслят (видео)

Перед тем, как начать варить грибы, нужно выполнить еще несколько действтий

С середины октября зачастую люди уже начинают закрывать грибы в банках на зиму. Для тех, кто любит закрывать маслята, но не знает, как правильно это делать, чтобы избавиться от тягучей слизи на шляпках этих грибов, есть простой и полезный лайфхак.

Что нужно знать:

Маслята можно собирать до конца октября, поскольку они растут вплоть до первых заморозков, а для заготовок на зиму грибы собирают в конце сезона

Свое название эти грибы получили из-за маслянистых, скользких на ощупь шляпок

Избавиться от слизи можно за несколько минут, сделав пару простых действий

Соответствующим видео с полезным лайфхаком поделился в TikTok блогер с ником bodian1989, который имеет на своем аккаунте более 200 тысяч подписчиков.

Он рассказал, что изначально грибы нужно засыпать солью на пять минут. Затем очень тщательно промыть, чтобы не осталось лишнего мусора. Далее грибы нужно залить кипятком и еще раз промыть.

После того как вы выполнили все эти процедуры, маслята нужно варить в течение 45 минут, а далее — закатать грибы в банку.

