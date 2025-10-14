Сразу два редких гриба растут на Тернопольщине: один фиолетовый, а другой - как капуста (фото)

На Подолье заметили два новых гриба

В национальном парке "Кременецкие горы" в Тернопольской области ученые сделали важное открытие — обнаружили два редких вида грибов, занесенных в Красную книгу Украины.

Новыми обитателями парка стали паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus) и спарассис курчавый (Spasrassis crispa) — необыкновенно красивые, но крайне редкие представители грибного мира. О находке сообщили в местном Telegram-канале.

Для справки

Cortinarius violaceus

Гриб с насыщенно-фиолетовой шапкой диаметром 6-15 см, выпуклой, бархатистой, покрытой мелкими чешуйками. Пластинки широкие, сначала фиолетовые, а с возрастом коричнево-фиолетовые. Ножка 6-12 см, цилиндрическая, иногда с мелкими чешуйками. Растет одиночно или небольшими группами в лиственных, хвойных и смешанных лесах на влажных почвах. Он является ядовитым.

Sparassis crispa

Гриб в форме куста или "цветной капусты" с тонкими волнистыми ответвлениями. Молодые экземпляры светло-кремовые, взрослые — желтовато-бурые. Диаметр 10-40 см, вес до нескольких кг. Споры бесцветные или слегка желтоватые, споровый порошок беловатый или кремовый. Растет в хвойных лесах возле сосен и елей, на пнях и корнях деревьев. Он безопасен для организмов.

