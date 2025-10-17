Прокурори зникли із зали суду — адвокати Богуслаєва звернуться до Європейського суду з прав людини

Адвокати та міжнародні спостерігачі фіксують порушення у справі Богуслаєва

У Київському апеляційному суді знову зірвали розгляд скарги на продовження арешту 86-річного Вячеслава Богуслаєва. Пенсіонер перебуває за ґратами вже 1088 днів без можливості виходу під заставу чи домашній арешт.

Про це заявив адвокат Богуслаєва Ростислав Кравець. За його словами, прокурори та судді діяли узгоджено, щоб не дати розглянути апеляцію.

За словами адвоката, двоє представників Офісу генпрокурора прийшли в суд, але за десять хвилин до початку засідання отримали дзвінок і пішли. На виклики секретаря суду вони не відповідали. Судді скористалися цим і відклали розгляд, хоча за законом могли продовжити без прокурорів. Інформацію підтверджує і моніторингова місія IAC ISHR, яка сприяє дотриманню права на справедливий суд.

Місія ISHR підтвердила: прокурори були в будівлі суду, але за десять хвилин до засідання залишили приміщення без пояснень. Захисники припустили, що це була спроба навмисно затягнути розгляд, щоб не дати ухвалити рішення вчасно.

Адвокати наголосили: прокурори знали про дату засідання та читали скаргу, тому суд міг розглянути справу без них. Однак колегія суддів на чолі з Рудніченко вирішила інакше.

Наступне засідання призначили на 27 жовтня. До того часу закінчиться термін дії рішення про арешт, і суд встигне обрати новий строк тримання під вартою. Попередню апеляцію досі не розглянули, хоча строки давно минули.

Три апеляції без розгляду: чому систематично зривають розгляд справи

У цій справі апеляційні скарги на продовження арешту вже тричі розглядали із порушенням строків. Зараз накопичилися дві нерозглянуті апеляції на попередні рішення, а суд встиг призначити новий арешт.

Захисники планують звернутися до Європейського суду з прав людини, комісарів з прав людини ЄС та ООН, президента та Верховної Ради. Вони вимагають відновити право на захист і звільнити генпрокурора через неналежну організацію роботи.

Моніторингова місія IAC ISHR зазначила: "Ця ситуація набуває особливої гостроти, враховуючи тривале перебування Богуслаєва В.О. під вартою (понад 1000 днів), його похилий вік і критичний стан здоров’я. Відсутність належної оперативності з боку апеляційного суду може свідчити про формалізований підхід до розгляду скарг і нівелювати саму суть права на апеляційне оскарження. Це, у свою чергу, підриває ефективність судового контролю як механізму запобігання свавільному обмеженню свободи. Подібні зволікання створюють ризик системного порушення принципу розумних строків і права на свободу, що є одним із базових стандартів справедливого судового розгляду".

Міжнародні спостерігачі рекомендують продовжити моніторинг цієї справи.

Нагадаємо, раніше адвокат підсудного Ростислав Кравець говорив, що держава перейшла вже до прямих дій по вбивству Богуслаєва. Йдеться про грубе порушення Європейської конвенції з прав людини.