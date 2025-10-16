Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев о том, какое значение имеют удары по нефтебазе в Феодосии

Удары украинских БПЛА по Феодосийской нефтебазе стали очередным этапом системной работы украинской армии и украинского развед.сообщества по дестабилизации логистической и экономической инфраструктуры оккупированного Крыма

Нефтеналевной терминал в Феодосии и раньше уже подвергался украинским атакам.

Утром 5 декабря 2023 атаковали беспилотники Главного управления разведки МОУ атаковали нефтебазу в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма. Оккупанты традиционно отчитывались о сбитии украинских беспилотников, однако дроны Главного управления разведки МОУ попали по цели, что привело к существенным последствиям для россиян.

В Главном управлении разведки МОУ отметили, что это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Феодосийский нефтяной терминал задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

Кроме того, дроны ГУР МОУ и ССО ВСУ атаковали нефтебазу ночью 7 октября 2024 года. Пожар на нефтебазе в Феодосии тогда длился более недели.

Следует отметить, что около трети мощностей Феодосийского нефтеперерабатывающего предприятия были уничтожены в результате этой серии ударов Сил обороны Украины, Главного управления разведки Минобороны и Сил специальных операций. Из 34 топливных резервуаров целыми остались только 22.

Примечательно, что еще в 2022 году передислоцировала в Крым современные средства ПВО, в том числе комплексы "Панцирь-С1".

Установленный на подиуме "Панцирь" можно было увидеть на спутниковых снимках. Примечательно, что такие же "Панцири" на подиумах ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры. На подиум их ставят для увеличения дальности обнаружения целей.

Несмотря на это украинские беспилотники продолжали эффективно атаковать стратегические объекты на оккупированном полуострове.

6 октября текущего года, после ночной атаки дронов Сил специальных операций ВСУ были зафиксированы две мощные очаги пожара на нефтеналивном терминале. В период с 7 по 12 октября огнем было полностью уничтожено 8 резервуаров с топливом. В общей сложности, пожар задел 12 резервуаров.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины атаку подтвердили. "Поражены мощности АО Морской нефтяной терминал (Феодосия, ТОТ АР Крым)", — заявили в Генштабе ВСУ.

В ночь на 13 октября беспилотники Сил специальных операций ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины повторно поразили морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму, в результате чего было повреждено 16 резервуаров с горючим. По информации Генштаба ВСУ, на территории предприятия идет масштабный пожар. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в поврежденных в результате удара резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Феодосийская нефтебаза — не только элемент гражданской инфраструктуры, но и ключевой логистический узел для оккупационных войск. Она обеспечивает топливом не только военную технику и ротационные потоки, но остатки черноморского флота РФ.

НПЗ в Феодосии является крупнейшим в оккупированном Крыму с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.

Сокращение поставок горюче-смазочных материалов на фронт приводит к параличу российской военной машины на территории Украины.

Снижаются темпы наступления, чем пользуются Силы обороны Украины, которые демонстрируют так называемую активную оборону. То есть на момент понижения российского наступления наносится контрудар.

В середине октября 2025 г. Вооруженные силы Украины провели контрнаступательную операцию на Запорожском направлении, в результате которой освободили села Малые Щербаки, Щербаки и прилегающие территории, продвинувшись примерно на 3,5 км вперед и более чем на 5 км по фронту.

Впрочем, такие удары имеют не только военное, но глубокое социально-политическое значение. В Крыму уже зафиксированы массовые очереди на заправках, а оккупационная администрация ввела жесткие ограничения: не более 20 литров горючего на одно авто, запрет на разлив в канистры.

‎ Эти меры принимаются, чтобы предотвратить "ажиотаж", но они лишь усиливают недоверие местного населения к российской власти.

Крым для Путина – сакральная территория. Он неоднократно называл его "возвращением в родную гавань".

Но сегодня реальность другая: бензин стоит до 100 рублей за литр, продукты дорожают, а обещанные инвестиции превратились в кризисную картину. Украина своими ударами разрушает миф о "витрине России" на полуострове.

Следует отметить, что эти действия являются симметричным ответом на российские атаки по энергетической и топливной инфраструктуре Украины, направленные на создание экономического коллапса.

Теперь коллапс ощущают и в Крыму. И это законная, военно-обоснованная стратегия.

Вооруженные Силы Украины, Силы специальных операций и Главное управление разведки МОУ продолжают наносить точечные удары по объектам, имеющим значение для военной логистики и управления войсками России. Это часть системной работы, направленной на ослабление способностей агрессора и снижение его наступательного потенциала.