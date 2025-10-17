Отключение света ни при чем? Почему на самом деле скачет напряжение у украинцев

Бывший глава Киевэнерго Плачков рассказал о лучшем "рецепте" от отключений

Значительные скачки напряжения в сети во время отключений света не свидетельствуют о проседании системы. Ведь обычно это происходит вечером.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-министр энергетики и бывший глава Киевэнерго Иван Плачков, полное интервью которого выйдет в понедельник, 17 октября. По его словам, скачки напряжения возникают в самое перегруженное время — это вечер.

Что нужно знать:

Ситуация в сети тяжелая, поэтому украинцев призывают экономить электроэнергию

Скачки напряжения возникают чаще вечером

Украина не может потреблять энергию в привычном темпе

Совершенно очевидно, что потребление света в осенне-зимнее время растет. Особенно это ощутимо в условиях дефицита мощностей, поэтому и вводятся аварийные отключения света, говорит экс-министр.

Плачков добавляет, что энергетики после удара по генерирующим мощностям пытаются сбалансировать работу сети, регулируют потребление. В том числе и для того, чтобы не увеличивать импорт электроэнергии.

"По моему мнению, целесообразно было ввести плановые отключения, чтобы было легче выдержать этот баланс. Но поверьте, энергетики и так делают для этого все возможно и невозможно. Еще раз повторяю, усиление ПВО — это единственный рецепт", — говорит эксперт.

Он объясняет, что говорить об этом не просто, но вопрос сокращения потребления газа и экономии электроэнергии не избежать. Украинцам нужно понимать, какая сейчас сложная ситуация в электроэнергии и что для этого нужно сделать. А основное – уменьшение потребления энергии.

"Ситуация сложная и потому мы вместе можем выйти из нее. А не так, что мы потребляем, сколько мы привыкли и так далее, смотрим на вольтметр, а там 190, и говорим, что это плохие энергетики. Просто надо выключить все лишнее и оставить только то, что крайне необходимо", — резюмировал эксперт.

