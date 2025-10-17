Відключення світла ні до чого? Чому насправді скаче напруга в українців

Колишній голова Київенерго Плачков розповів про найкращий "рецепт" від відключень

Значні стрибки напруги в мережі в Києві під час відключень світла не свідчать про просідання системи. Адже зазвичай це відбувається у вечірній час.

Про це "Телеграфу" розповів ексміністр енергетики та колишній голова Київенерго Іван Плачков, повне інтерв'ю якого вийде у понеділок, 17 жовтня. За його словами, стрибки напруги виникають у найбільш перевантажений час — наразі це вечір.

Що треба знати:

Ситуація в мереж важка, тому українців закликають заощаджувати електроенергію

Стрибки напруги виникають частіше ввечері

Україна не може споживати енергію у звичному темпі

Цілком очевидно, що споживання світла в осінньо-зимовий час зростає. Особливо це відчутно в умовах дефіциту потужностей, тому й запроваджуються аварійні відключення світла, розповідає ексміністр.

Плачков додає, що енергетики після удару по генеруючих потужностях намагаються збалансувати роботу мережі, регулюють споживання. В тому числі й для того, щоб не збільшувати імпорт електроенергії.

Не пропустіть: Хорошого сценарію немає, є нейтральний, обмеження світла та тепла неминучі – експерт.

"На мій погляд, доцільно було запровадити планові відключення, щоб було легше витримати цей баланс. Але повірте, енергетики й так роблять для цього все можливо і неможливо. Ще раз повторюю, посилення ППО, це єдиний рецепт", — каже експерт.

Він пояснює, що наразі говорити про це не просто, але питання скорочування споживання газу та економії електроенергії не уникнути. Українцям треба розуміти те, яка зараз складна ситуація в електроенергії і що для цього треба зробити. А основне — зменшення споживання енергії.

"Ситуація складна і тому ми разом можемо вийти з неї. А не так, що ми споживаємо, скільки ми звикли й так далі, дивимося на вольтметр, а там 190, і кажемо, що це погані енергетики. Просто треба вимкнути все зайве і залишити тільки те, що вкрай необхідно", — резюмує Плачков.

