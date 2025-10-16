"Самая массированная атака в истории": что произошло с газовой инфраструктурой Украины после ударов РФ

В Нафтогазе прокомментировали ситуацию с голубым топливом

В ночь на 16 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам критической инфраструктуры на Полтавщине, ущерб от которой может быть значительным. В то же время, 3 октября произошла наиболее массированная атака на газовую инфраструктуру в истории. Из-за обстрелов пострадали объекты "Нафтогаза" и частные газодобытчики.

Что следует знать:

16 октября Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины

3 октября произошла самая массированная атака на газовую инфраструктуру

По данным Bloomberg, страна потеряла около 60% добычи газа

Приоритетом является возвращение в систему всего украинского добытого газа. Об этом заявила заместитель главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко во время профильной сессии Киевского международного экономического форума в Киеве в четверг.

"Третьего октября была первая в подготовке к этому отопительному сезону большая, наверное, самая массированная атака вообще в истории на газовую инфраструктуру. Цифры я называть не буду, но в медиа они уже где-то ходили. Я не буду их, к сожалению, опровергать", – об этом заявила чиновница Нафтогаза.

По ее словам, на момент этого заявления некоторые объекты еще пылали, и не на все из них специалисты уже получили доступ. Нефтегаз смотрит, что можно сделать, как изменить логику функционирования, какое оборудование можно переместить и соединить.

"У нас так же как и у коллег есть накопленный объем определенного оборудования. […] Поэтому, конечно, приоритет номер один — это вернуть каждый украинский добытый куб обратно в систему", – сказала Бойко.

Заместитель председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко

Она добавила, что пострадали также частные газодобытчики. Поэтому ситуация, с которой Украина входит в отопительный сезон, очень сложная. Бойко также отметила, что в результате сегодняшней большой атаки РФ на газовые объекты поражены многие из них, в частности, в Полтавской и Харьковской областях.

Украина потеряла более половины собственной добычи газа?

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники, Киев проинформировал союзников о том, что массированный российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября привел к потере около 60% добычи газа в стране.

"По данным источников, знакомых с ситуацией, если удары продолжатся, Украина ожидает, что до конца марта ей потребуется закупить около 4,4 млрд кубометров газа на сумму около 2 млрд евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины", – говорилось в материале.

С начала года Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 млрд кубометров газа, в том числе 3,67 млрд с конца прошлого отопительного сезона. По оценкам, к концу года потребности страны в импорте достигнут 5,8 млрд кубометров. Однако ранее Киев заявил союзникам, что эта цифра может увеличиться из-за российских атак, сообщают источники издания.

Не все ли так плохо?

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что цифры, предоставленные "Блумбергом", вырваны из контекста. По его словам, из-за ударов снизилась добыча с 50 млн куб газа в сутки до 43-44. Но восстановительные работы ведутся и есть надежда, что через пару недель объемы удастся нарастить. Конечно, если не будет повторных атак (как раз сегодня ночью враг в очередной раз обстрелял объекты газодобычи в Полтавской области — Ред.).

"Но стоит понимать, что удары наносились не по самим скважинам, а по инфраструктуре, в частности, дожимно-компрессорным станциям, которые играют роль в удержании добычи на уровне 50 млн куб газа в сутки. А также системам подготовки газа перед подачей потребителям, которая предусматривает осушение, очистку и т.д.", — пояснил эксперт.

Корольчук уточнил, что без этого оборудования газ в принципе подавать можно, но он будет менее калорийный и будет забивать фильтры на газораспределительных станциях. То есть не произошло неотвратимых потерь в добыче, но ухудшились технические показатели газовой инфраструктуры из-за нанесенных врагом ударов.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

"Плюс происходят атаки на хранилища, в частности, в 2023 году по Бильче-Волыцко-Угерскому на Львовщине и другим. Ремонтные работы, конечно, проводятся, но это все оперативные ремонты", — добавил он.

Напомним, недостаток газа, спровоцированный обстрелами объектов газовой отрасли, может повлиять на цены на голубое топливо в Европе.