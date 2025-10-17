Оптимизма нет: эксперт очень скептически оценил перспективы отопительного сезона в Украине

Из-за терактов против энергетики и газовой инфраструктуры отключать зимой могут не только свет

Отопительный сезон 2025-2026 годов будет для Украины тяжелым из-за российских терактов против энергетической системы и газовой инфраструктуры. В лучшем случае можно рассчитывать на то, что удастся как-то "пройти" зиму — средний вариант, когда будет не хорошо, но и не очень плохо.

Что нужно знать:

Рассчитывать на оптимистический сценарий не стоит – слишком много факторов должно совпасть.

Речь не идет об оптимизме даже при условии того, что зима будет "обычной", без сильных морозов.

Российские теракты в этом году затронули не только энергетику, но и газ — поэтому речь может идти об отключении газа также

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он подчеркнул, что условно есть три прогноза — "оптимистический", "средний" и "плохой". Но об оптимистическом варианте сейчас говорить не стоит.

"Для оптимистического прогноза должно сложиться несколько факторов. Во-первых, должна быть теплая зима. Это не спасет, но существенно поможет пройти отопительный сезон. Но я бы на это не надеялся. К тому же, фактор погоды должен совпасть со стабильной работой атомных электростанций, отсутствием проблем с газом и тому подобное", — пояснил эксперт.

Оптимизму здесь не место

Однако речь не идет об оптимизме даже в случае "обычной зимы" — просто стандартная для Украины холодная зима с одной, максимум двумя неделями морозов. Из-за многочисленных российских терактов даже без новых ракетных ударов Украине хватит трех морозных дней, чтобы "упасть" в ограничения для потребителей или вообще отключения электроэнергии.

"Сейчас, слава Богу, АЭС не подпадают под удары ракетами и дронами, но они не проходят ремонты, которые должны были пройти, и каждый год добавляет проблем. И прошлой теплой зимой, и позапрошлой атомные станции не работали на полную мощность, раньше это было 70-75%, тогда — 60%. А когда их будут выводить на большую мощность из-за увеличения потребления, будет расти риск аварийной ситуации. Это сразу графики для потребителей", — добавил он.

Еще одна проблема – далеко не все ключевые подстанции национальной энергокомпании "Укрэнерго" прошли капитальные ремонты. Причем речь идет об объектах, пораженных оккупантами еще в 2022 и 2023 году. Они до сих пор находятся в оперативном ремонте из-за нехватки времени, средств и возможности заказать нормальное оборудование.

К тому же оккупанты полностью разрушили ряд объектов ДТЭК: например, терактом россиян была уничтожена Змиевская теплоэлектростанция. Все это создает дополнительные опасности для стабильного прохождения отопительного сезона. Поэтому в этом году отключения энергии могут быть масштабными: в некоторых регионах и до 10 часов, а в некоторых и до 20 часов.

Газа тоже не будет?

Российские оккупанты в этом году поставили еще один вопрос — "А будет ли отключение газа". Если в прошлом году перспективу отключений газа рассматривали исключительно эксперты, то сейчас о проблеме уже заговорили в правительстве.

"В частности, министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что с учетом опыта в энергетике, наработали графики отключений газа на случай критических ситуаций. На мой взгляд, это огромные риски. Ведь если в случае отключений электроэнергии выходила из строя бытовая техника, то есть были определенные материальные убытки, то здесь речь идет уже о жизни людей. Не у всех есть современное оборудование – котлы, плиты, которые автоматически блокируются при отсутствии газа. Пока неясно, как все это может выглядеть, но такие планы озвучены", – пояснил Корольчук.

Таким образом, можно считать, что на этот отопительный сезон прогнозы сугубо пессимистические. Из-за состояния энергосистемы и терактов россиян прохождение отопительного сезона будет очень тяжелым.

Отметим, что оккупанты продолжают совершать теракты против украинской энергетики. В частности, в ночь на 16 октября российские войска нанесли серию ударов по объектам критической инфраструктуры на Полтавщине, ущерб от которых может быть значительным. До этого 3 октября произошла самая массированная атака на газовую инфраструктуру с начала полномасштабной войны. Из-за обстрелов пострадали объекты "Нафтогаза" и частные газодобытчики.

К тому же, проблемы могут быть не столько с наличием газа, сколько с возможностью его доставки. Оккупанты атакуют не только добычу газа — российские теракты направлены также против украинской газораспределительной инфраструктуры, чтобы исключить возможность доставки газа даже при его наличии.