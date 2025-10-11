Отопительный сезон в Украине начнется гораздо позже: эксперт предупредил о рисках

Начало отопительного сезона постараются максимально отсрочить. Это нужно для экономии газа.

В Украине отопительный сезон, скорее всего, начнется позже обычного. Об этом в программе "Суперпозиция" рассказал нардеп, эксминистр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Политик отметил, что в Украине, учитывая последние удары по добыче газа, возникнут проблемы с балансом "голубого топлива".

Соответственно, подчеркнул эксперт, его не хватает и этот ресурс будут экономить. То есть чем позже страна войдет в отопительный сезон, тем меньше его сожгут потребители.

"Поэтому правдами и неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона", — предупредил Алексей Кученко.

Как правило, разрешение на начало отопительного сезона дают местные власти дают после соответствующего решения правительства, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха в регионе составляет восемь и ниже градусов.

