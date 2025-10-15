Тепло будет, но не у всех. Как начнется отопительный сезон в Киеве и что с перспективами

Подача тепла в киевские дома ежегодно сопровождается проблемами: каковы надежды на этот сезон

Отопительный сезон в Киеве стартовал 3 октября. Правда, пока только для учреждений социальной сферы – детских садов, школ и роддомов. Отопление в домах киевлян будут включать только тогда, когда температура в городе будет держаться на уровне +8 градусов в течение трех суток. В ближайшее время синоптики такого понижения не предполагают.

"Телеграф" разобрался, насколько успешным будет начало отопительного сезона для жителей столицы, каким районам повезет меньше всего и каким придется ждать тепло в доме дольше всего.

Отопительный сезон начнется. Но не для всех

Подготовка к отопительному сезону в столице продолжается: почти 90% жилых домов получили акты готовности. В КГГА отмечают, что эти документы свидетельствуют о завершении основного комплекса ремонтных и регламентных работ.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, теплоснабжающие организации фиксируют технические параметры инженерных систем, в том числе в домах с устаревшей инфраструктурой:

Несмотря на различные технические и эксплуатационные конфигурации, есть общее и обязательное требование – техническая исправность, которой должна предшествовать соответствующая проверка и устранение неполадок и дефектов в работе Петр Пантелеев

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев

Пантелеев также сообщил, что времени до начала отопительного сезона остается немного, однако его достаточно для устранения выявленных недостатков. Кроме того, в столице продолжаются реконструкции наиболее проблемных теплосетей – в этом году "Киевтеплоэнерго" планирует обновить трубопроводы на 13 ключевых участках, завершить работы планируют до старта отопления.

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты Госэнергонадзора провели проверку 3495 энергетических объектов по всей Украине. По результатам мониторинга выявлены многочисленные нарушения нормативов технической эксплуатации, указывающие на системные проблемы в сфере теплоснабжения. Самые распространенные из них:

повреждена или отсутствует изоляция труб;

неисправная или устаревшая запорная арматура;

отсутствуют контрольно-измерительные приборы;

невыполненные гидравлические испытания.

При этом, как заметил "Телеграф" Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, проверку не проходили многоквартирные дома – в таком случае, нарушения были бы зафиксированы в 80% домов.

"Никто не может гарантировать, что в конкретном доме начнется отопительный сезон. Никто не знает, в каком состоянии сети, в каком состоянии сам дом. Проблем вокруг такое количество, что никто ничего гарантировать не может", — говорит эксперт.

Еще до начала полномасштабного вторжения, то есть без учета разрушений, вызванных обстрелами, отопительный сезон в Киеве для 700-800 домов всегда начинался слишком поздно, ведь подать воду и тепло своевременно невозможно.

Это связано с состоянием сетей, состоянием многоквартирных домов. В Дарницком районе в 2020 году лопнула труба, 18 многоквартирных домов были без тепла. А для 5 домов тепло подключили, если не ошибаюсь, 30 декабря. А это только Дарницкий район – есть еще Днепровский, есть Голосеевский, где возможность подать тепло своевременно отсутствует. Поэтому никаких гарантий своевременного начала отопительного сезона нет Олег Попенко

Олег Попенко/Facebook-страница

Энергетический эксперт, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" подчеркивает: отопительный сезон не привязан к конкретным датам, речь идет исключительно о средней температуре воздуха, что ниже +8 градусов по Цельсию, то есть. При этом даже после уточнений относительно необходимости фиксации не только снижения температуры, но и соответствующей тенденции, Рябцев отмечает: в документе, которым определено начало отопительного сезона, речь идет только о температуре.

Геннадий Рябцев/Facebook-страница

Весной 2025 года коммунальные предприятия прекратили подачу тепла в дома украинцев, хотя в апреле того же года в течение десяти дней была зафиксирована низкая температура. Геннадий Рябцев говорит, что это свидетельствует о несовершенстве этого порядка, а значит и потребности в его изменении.

"Сейчас Кабинет Министров этого не пишет, но в одном из законопроектов, которые представлены и которые являются правительственными, прописано, что сохранение системы централизованного теплоснабжения является одним и является государственным интересом. Не развитие, не построение новых систем, а сохранение. Но в том же самом проекте львиную долю посвящено установлению именно индивидуальных тепловых пунктов. Фактически прописаны механизмы их функционирования в рамках системы теплообеспечения города", – говорит он.

Где ситуация будет самая плохая

Отопительный сезон 2024-2025 годов длился 146 дней и стал третьим подряд, проходившим в условиях военного положения. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, стабильное теплоснабжение было обеспечено почти для 10 тысяч жилых домов. В КГГА отметили слаженную работу энергетиков и коммунальных служб, что позволило избежать масштабных сбоев даже в условиях регулярных угроз инфраструктуре.

Однако положительные итоги прошлогоднего отопительного сезона совсем не означают, что и в этом году все пройдет без значительных проблем. Как отмечает Попенко, самая плохая ситуация с отоплением может затронуть именно старый жилищный фонд и старые коммуникации.

"Труднее всего может быть на Старой Дарнице, в Днепровском районе — там немало многоэтажных домов, которые вообще не готовы к отопительному сезону. В Голосеевском районе хватает домов, которые вообще построены на теплосетях. Вопросов очень-очень много", — говорит эксперт.

Дома на Старой Дарнице/Игорь Николаев

Называет он и район, где, вероятнее всего, проблем либо не будет совсем, либо их количество будет минимальным, это — Оболонь.

"Там и жилищный фонд младше, и сети младше", – говорит Попенко. И отмечает: во всех остальных ситуация может запросто "выстрелить" в любое время.

Рвется там, где тонко? Кому следует готовиться к авариям

Большинство аварий в столице все же приходится на правый берег. Разница объясняется комплексом причин: более старой инфраструктурой, более высокой нагрузкой, более сложной застройкой и неблагоприятными гидрогеологическими условиями. Сети на Правом берегу прокладывались еще в 1950-1980-х годах. По официальным отчетам КП "Киевтеплоэнерго" около 85% труб здесь исчерпали свой нормативный ресурс в 25 лет.

Информацию об этом подтверждает и Олег Попенко, хотя и замечает, что точную информацию и предсказание о том, где, скорее всего, не выдержит сеть, предоставить никто не может. Однако, учитывая статистику, чаще всего трубы "рвутся" в Голосеевском и Шевченковском районе.

"Хотя в прошлом году, если посмотреть статистику, они рвались и в Дарницком районе, и в Днепровском. Но в основном это — Голосеевский и Шевченковский район", — говорит он.

Порыв теплокоммуникаций возле станции метро "Лыбидская"/Киевтеплоэнерго

Проблема с точными прогнозами состоит в том, что неизвестно, в каком состоянии находятся наши коммуникации, говорит эксперт. Чтобы узнать детали об этом " Телеграф " направил запрос в КГГА и опубликует его, как только информация поступит.

Не будет тепла, а будет ли электроток для обогревателя?

Отсутствие понимания стабильности подачи тепла заставляет украинцев задумываться по вопросам электроснабжения, ведь электричество — единственная возможная альтернатива для обогрева квартир в больших городах. По словам Геннадия Рябцева, "погасить" всю украинскую энергосистему и привести к блекауту невозможно. При этом это не означает, что следствием каждого последующего удара не будут обесточивания в отдельных регионах.

"Аварийные работы, которые после этого должны быть проведены, потребуют определенного времени. Он будет определяться степенью нанесенного ущерба. Например, была очень сильно поражена Черниговская ТЭС. И в результате этого уже третью неделю подряд горожане сидят с графиками с графиками почасовых отключений. Но блекаута не произошло", — отметил он.

Среди населенных пунктов, которые все же могут пострадать от отключений: Кривой Рог, Днепр, Одесса, Чернигов, Сумы и Киев. Однако ремонтные работы проходят достаточно быстро: даже если принять во внимание обстрел столицы, произошедший в ночь на 10 октября.

Отключение света в Чернигове в начале октября/Ян Добронос, Телеграф

"Сейчас значительных проблем можно избежать. Во-первых, энергетики знают, что в таких ситуациях нужно сделать. Во-вторых, у них есть больше возможностей, чтобы заменить вышедшее из строя оборудование. А в-третьих, есть возможности замены тех или иных источников энергоснабжения. И есть достаточно хорошая защита этих самых сетей систем, которой не было в 2022-2".

Энергетическую систему Украины он считает надежной и устойчивой, необходимая работа для подготовки ее к началу сезона была проделана, однако, как и всегда "могло быть лучше".

"Но, это те проблемы, которые признаются на самом высоком уровне. И на решение которых направлены меры, в том числе Кабинета Министров, который прописал их в 12-м приоритетом в плане действий на 25-й год. Там установлены достаточно четкий KPI, то есть ключевые показатели результативности, свидетельствующие о том, что власть держит", – говорит Рябцев.

Эксперт не исключает вероятность отключения электроэнергии на территории Украины – и аварийных, и стабилизационных, они будут происходить после каждого обстрела, ведь Россия одной из целей своих атак считает именно гражданские объекты энергетической инфраструктуры.

Для кого эти атаки будут самыми опасными? Для жителей прифронтовых регионов, областей. Во-первых, вдали от крупных городов или от больших станций, а это значит, что сложно быстро обеспечить необходимыми ресурсами всех, кто в этом нуждается. И там, честно говоря, и меньшее внимание уделяли мерам защиты Геннадий Рябцев

По словам Рябцева, проблема недостаточной защиты заключается не только в деятельности органов местного самоуправления, но и в правительстве, которое слишком централизовало выполнение этих программ и сконцентрировало ресурсы, а не распределило их между регионами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы, надеявшиеся на теплое бабье лето, могут остаться разочарованными. Хотя народные синоптики ранее обещали потепление с 20 октября – до +21 °C на Юге, +18 °C в Центральных и Северных областях и до +14 на Западе – реальный прогноз существенно отличается. Как отмечает синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич, ожидаемое потепление, похоже, не оправдается.