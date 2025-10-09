Россияне атаковали Днепр КАБом? Что известно об обстреле города

Начальник ОВА Сергей Лысак подтвердил лишь факт обстрела Днепра, не отмечая подробности о типе оружия

В вечер четверга, 9 октября, в Днепр был слышен взрыв. Тревогу в городе объявили раньше времени, а впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в сторону города летит КАБ.

Об угрозе они сообщили в Telegram. Мониторинговые каналы после взрыва начали писать, что прилететь мог именно КАБ, а точнее гибрид ракеты и бомбы.

В то же время появилась информация, что может идти именно "Гром-Е1". Если информация об атаке этой ракетой подтвердится, это будет уже второе применение АЗУ по Днепру.

"Вечером громко было в Днепре. Все детали выясняем", — начальник ОВА Сергей Лысак подтвердил обстрел города.

После взрыва было видно задымление в небе.

Что известно о Гром-Е1

Крылатая бомба-ракета "Гром-Е1" (изделие 9-А-7759) имеет обломочно-фугасную модульную боевую часть (МБЧ) типа 9-Ж1-7759, массой 315 кг с контактным взрывателем. В отличие от обычных КАБов, "Гром-1" оснащена двигателем, позволяющим увеличить дальность полета до 100-150 километров. По своей конструкции она является гибридом управляемой авиабомбы и ракеты воздух-воздух Х-38, от которой и получил двигатель. Ракета-бомба может снижаться на цель под большим углом.

По эффективности в 1,8 раза превосходит авиационную бомбу свободного падения ОФАБ-250-270.

