"Наконец-то дождались". McDonald’s порадовал украинцев новыми блюдами

Это сезонное предложение

McDonald’s начал сезон украинских бургеров. Украинцы в восторге от этой новости, многие ждали этого момента.

Об этом ресторан сообщил на своих страницах в соцсетях. Представлены два бургера с украинскими вкусами.

Дома все всегда чувствуется по-особому. Дома – самое вкусное. Твои любимые родные вкусы ждут в "МакДональдсе", — говорится в сообщении

Украинские бургеры" в McDonald’s — это сезонное предложение бургеров с использованием локальных ингредиентов. В 2024 году в меню был представлен "Ржаной с говядиной и грибным соусом" и "Ржаной с курицей и беконом". В этом году презентуют два новых.

Бургер ржаной со свининой и соусом с хреном

Ржаная булочка с сочной свининой, сыром чедер, солеными огурчиками, салатом и луком. Вкусы подчеркнуты пикантным соусом с хреном. Вес – 220 грамм, калорийность 665 ккал/kcal.

Бургер ржаной с курицей и чесночным соусом

Несколько более легкий вариант (215 г/g, 490 ккал/kcal). Курица, бекон, сыр чедер, соленые огурчики, свежий салат и лук, между кусочками ржаной булочки. Два соуса — "Чесночный" и "Медово-горчичный".

Сколько стоят украинские бургеры в Маке

На сайте ресторана не указана стоимость блюд. Они могут отличаться в зависимости от города и конкретного заведения. В комментариях представитель МакДональдз сообщил, что цена на украинские бургеры 155 гривен. На сайте доставки glovo указаны цены: ржаной со свининой и соусом с хреном – 178 гривен, с курицей и чесночным соусом – аналогичная цена, 178 гривен.

Как украинцы отреагировали на начало сезона украинских бургеров

Большинство комментаторов очень обрадовались этой новости. Просят также вернуть в меню картофель по-селянски. Однако нашлись и те, кто недоволен.

Это суперновость! Самые вкусные бургеры

Наконец-то дождалась

В Украине меню каждый год одно и тоже. В Европе куча интересных бургеров, а нам один бекон с ржаным хлебом пхают

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в марте McDonald’s вернул в меню завтраки, но не во всех областях. Кроме того, ресторан шокировал заявлением, что Биг-Тейсти больше не будут продавать.