Природа берет свое. Как сейчас выглядит столица Украины (репортаж)

Дороги и парки засыпало золотыми листьями

Киев и Украину накрыла настоящая золотая осень. Даже довольно прохладная и пасмурная погода не мешает украинцам наслаждаться красотой природы.

Об этом свидетельствуют фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. В его объектив попали не только красивые пейзажи столицы, но и рыженькая белочка.

Одной из самых красочных локаций в столице в октябре считается Владимирская горка. На ней открывается непревзойденная панорама столицы и памятника Владимиру Великому. Более того, вокруг все деревья так и кричат разноцветьем: от ярко зеленого до оранжевого.

Владимирская горка. Фото: Ян Доброносов

Владимирская горка. Фото: Ян Доброносов

Белочка в Киеве. Фото: Ян Доброносов

Также довольно красиво на фуникулере, особенно если проехаться в нем. Это позволит увидеть все краски столицы в октябре. Все парки засыпали листьями, которые покрыли землю и асфальт как одеяло. Одного взгляда на снимки достаточно, чтобы понять красоту осени и почему ее так романтизируют. А если еще в руки взять горячий напиток – можно получить всплеск дофамина на день вперед.

Пешеходный мост. Фото: Ян Доброносов

Вид на Киев осенью. Фото: Ян Доброносов

Фуникулер. Фото: Ян Доброносов

Парк в Киеве. Фото: Ян Доброносов

Еще корреспондент показал сердце Киева — Крещатик и Майдан Независимости, которые не останавливаются. Несмотря на довольно прохладную и пасмурную осень, на улице немало людей, увлеченно гуляющих и наслаждающихся красотой.

Крещатик. Фото: Ян Доброносов

Площадь Независимости. Фото: Ян Доброносов

Кстати, совсем скоро Украину накроет настоящее "бабье лето", которое позволит насладиться красотой осени всем. Так как с 22 октября начинается потепление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье заметили "моржа" в реке.