Природа бере своє. Як зараз виглядає столиця України (репортаж)

Догори та парки засипало золотим листям

Київ та Україну накрила справжня золота осінь. Навіть досить прохолодна та похмура погода не заважає українцям насолоджуватись красою природи.

Про це свідчать фото кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. В його об'єктив потрапили не тільки гарні пейзажі столиці, а й руденька білочка.

Однією з наймальовничіших локацій у столиці у жовтні вважається Володимирська гірка. На ній відкривається неперевершена панорама на столицю та пам'ятник Володимиру Великому. Ба більше, навколо усі дерева так й кричать різнобарв'ям: від яскраво зеленого до помаранчевого.

Володимирська гірка. Фото: Ян Доброносов

Володимирська гірка. Фото: Ян Доброносов

Білочка в Києві. Фото: Ян Доброносов

Також досить красиво наразі на фунікулері, особливо якщо проїхатись в ньому. Це дасть змогу побачити усі фарби столиці у жовтні. Усі парки засипало листям, яке вкрило землю та асфальт ніби ковдра. Одного погляду на знімки досить, щоб зрозуміти красу осені та чому її так романтизують. А якщо ще в руки взяти гарячий напій — можна отримати сплеск дофаміну на день вперед.

Пішохідний міст. Фото: Ян Доброносов

Вид на Києв восени. Фото: Ян Доброносов

Фунікулер. Фото: Ян Доброносов

Парк у Києві. Фото: Ян Доброносов

Ще кореспондент показав серце Києва — Хрещатик та Майдан Незалежності, які не зупиняються. Попри досить прохолодну та похмуру осінь, на вулиці чимало людей, які захоплено гуляють та насолоджуються красою.

Хрещатик. Фото: Ян Доброносов

Майдан Незалежності. Фото: Ян Доброносов

До слова, зовсім скоро Україну накриє справжнє "бабине літо", яке дасть змогу насолодитись красою осені усім. Адже з 22 жовтня починається потепління.

