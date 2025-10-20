В Запорожье заметили "моржа" в реке (видео)

На улице в этот день всего +8 градусов

Запорожье накрыла холодная погода с дождями, но не всем горожанам это мешает продолжать пляжный сезон. На одном из городских пляжей заметили мужчину, который невзирая на холод решил искупаться в Днепре.

Что нужно знать:

На запорожском пляже заметили мужчину, который купался в реке

Температура воздуха в Запорожье сейчас на уровне +8 градусов

Соответствующее видео было опубликовано в местном запорожском паблике 20 октября. Автор ролика запечатлел, как мужчина беззаботно купался в реке, несмотря на то, что на улице пасмурная погода и температура всего около 10 градусов.

Отметим, что согласно прогнозу погоды, в понедельник, 20 октября, в Запорожье днем температура воздуха на уровне всего +8 градусов. При этом, утром было от +3 до +5 градусов. А к вечеру ожидается до +7 градусов.

Погода в Запорожье 20 октября

Также стоит подчеркнуть, что купальный сезон обычно заканчивается, когда температура воды падает до 18-20 градусов, поскольку купание уже становится некомфортным и может быть опасным для здоровья.

