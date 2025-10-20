В Запорожье заметили "моржа" в реке (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На улице в этот день всего +8 градусов
Запорожье накрыла холодная погода с дождями, но не всем горожанам это мешает продолжать пляжный сезон. На одном из городских пляжей заметили мужчину, который невзирая на холод решил искупаться в Днепре.
Что нужно знать:
- На запорожском пляже заметили мужчину, который купался в реке
- Температура воздуха в Запорожье сейчас на уровне +8 градусов
Соответствующее видео было опубликовано в местном запорожском паблике 20 октября. Автор ролика запечатлел, как мужчина беззаботно купался в реке, несмотря на то, что на улице пасмурная погода и температура всего около 10 градусов.
Отметим, что согласно прогнозу погоды, в понедельник, 20 октября, в Запорожье днем температура воздуха на уровне всего +8 градусов. При этом, утром было от +3 до +5 градусов. А к вечеру ожидается до +7 градусов.
Также стоит подчеркнуть, что купальный сезон обычно заканчивается, когда температура воды падает до 18-20 градусов, поскольку купание уже становится некомфортным и может быть опасным для здоровья.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из украинских озер лучше никогда не купаться, поскольку по легендам его охраняет нечисть.