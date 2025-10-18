В зоне отчуждения заметили двух редких хищников. Как они выглядят (фото)

Один из хищников занесен в Красную книгу

В Украине в Чернобыльском заповеднике камеры зафиксировали сразу двух хищников. Их заметили ночью.

Об этом сообщают киевские паблики, публикуя соответствующий снимок. Уникальный кадр зафиксировали недавно.

Как видно на фото, в Чернобыльском заповеднике заметили рысь и сову. Хищников сфотографировали в их естественной среде. Заметим, что рысь расположена на фото почти по центру, поэтому ее легко заметить, а вот сова – в левом верхнем углу.

Рись и сова в Чернобыльском заповеднике

Отмечается, что изображенные на фото хищники — евразийская рысь и серая сова. Они считаются типичными жителями леса, однако заметить их крайне тяжело. Так как они ведут активную жизнь ночью, еще до восхода солнца.

Для справки

Рысь евразийская или обычная — хищник семьи кошачьих. В Украине рысь встречается довольно редко: в Карпатах и Полесье, в частности, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Этот вид млекопитающих занесен в Красную книгу Украины и другие природоохранные документы.

Вес взрослых особей чаще всего достигает 16-20 кг, иногда до 32 кг. Рысь имеет карие глаза, кисти на ушах, короткий хвост, большие острые когти и сильные задние лапы. Все лапы зимой покрыты густым мехом.

Рысь обычная

Сова серая — это хищная птица, которая относится к семейству совьи. Обычно совы распространены в Европе, Западной Сибири, Северной Африке. В Украине обычная оселая птица Полесья, Лесостепи, Крыма и Карпат. В степной зоне – редкий.

Сова серая

Птица средних размеров с короткими крыльями и коротким скругленным хвостом. На голове есть две широкие продолговатые полосы белой окраски с рябиной. Глаза довольно большие, черные. Между глаз над клювом валики из белых перьев в виде полумесяцев. Клюв серый. Окрас бывает серым и рыжим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове увидели опасного хищника.