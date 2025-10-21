"Помогал" с ТЦК и скрывал миллионы: что задекларировал простой судья из Львова (фото)

Судью Лычаковского райсуда Юрия Билоуса отстранили от исполнения обязанностей. Его подозревают во внесении недостоверной информации в декларацию и не только.

"Телеграф" рассказывает о подозрительной декларации служителя Фемиды.

Что известно о Юрие Билоусе

Юрий Билоус

Юрий Билоус — это судья Мостиского районного суда Львовской области, которого откомандировали в Лычаковский районный суд Львова. Однако 7 октября Высший совет правосудия временно отстранил его от работы. Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в получении взятки и злоупотреблении влиянием, а также во внесении в декларацию фальшивых данных.

Детали громкого дела судьи — за что его отстранили от работы

5 сентября Офис генпрокурора сообщил о подозрении судье во Львовской области. Как выяснили журналисты, речь идет именно о Билоусе. По данным следствия, фигурант освободил своего двоюродного брата из ТЦК.

Используя свое служебное положение, согласился за денежное вознаграждение повлиять на должностных лиц районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области для освобождения от мобилизации своего двоюродного брата, которого в июне этого года доставили в это РТЦК и СП сообщают правоохранители.

Племянница судьи передала ему неправомерную выгоду в размере 8 тысяч долларов (более 330 тысяч гривен) для решения вопроса с должностными лицами РТЦК и СП. Используя свои связи, по даннім следствия, судья "вытащил" родственника из ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов.

Юрий Билоус

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлены факты внесения судьей заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2024 год относительно имущества своей семьи, отличающихся от достоверных на общую сумму более 7,5 млн. грн.

Что находится под матрасом у служителя Фемиды — подробности из декларации

Согласно данным декларации Билоуса, у него имеется немало земельных участков во Львовской области:

7 соток, приобретенных в 2020 году за 130 тысяч гривен;

20 соток, купленных в 2022 году, как указано в декларации, за 23 985 гривен;

15 соток, приобретенные за неизвестную сумму.

Недвижимость судьи

Кроме того семья Билоус имеет квартиу во Львове на 60 квадратов.

Ездит судья на Toyota Camry Hybrid, которую он купил в 2024 году, но цену не указал. Средняя стоимость такого авто сейчас на авторынке составляет ~20-30 тысяч долларов.

Авто Билоуса

Toyota Camry Hybrid

За 2024 год Билоус получил 1 261 000 гривен зарплаты в суде, а также три с половиной миллиона дохода от отчуждения имущества и два миллиона наследства.

Зарплата Билоуса

Доходы судьи

Итого: 6,7 миллиона гривен.

В "копилке" у судьи имеется четыре с половиной миллиона гривен и 25 тысяч долларов (~ 1 миллион гривен).

Накопления

Напомним, ранее мы писали о том, как простая судья превратила свою жизнь в сказку за один год.