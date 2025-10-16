Подозрительные миллионы и дом на пенсию в 1240 гривен. Тайны семьи судьи Огурцова, который спасал активы Фирташа

Судья Окружного админсуда Киева Алексей Огурцов, один из ближайших соратников одиозного Павла Вовка, задекларировал миллионные доходы, наличные в валюте и недвижимость, источники приобретения которой вызывают серьезные вопросы.

Судья Окружного административного суда города Киева Алексей Огурцов известен тем, что фигурирует в резонансных аудиозаписях НАБУ, где обсуждал с Павлом Вовком схемы саботажа квалификационной оценки, а также подозревается в создании преступной организации. При этом семья судьи владеет имуществом на миллионы гривен, происхождение которого сложно объяснить официальными доходами.

"Телеграф" рассказывает, что скрывает в своих декларациях Алексей Огурцов, почему его мать на пенсию в 1240 гривен строила дом площадью более 270 квадратных метров, откуда в семье судьи появилось имущество на миллионы и как теща с доходом 146 тысяч гривен в год покупала земельные участки по всей.

Карьера от экспедитора и лаборанта до судьи: как Огурцов за 14 лет прошел все ступени карьерной лестницы

Судья Огурцов — фото — Общественное

Алексей Огурцов родился 3 мая 1976 года в городе Чита в Российской Федерации. Он получил образование в Киевском институте Славянский университет с 1994 по 2000 год и в Киевском университете права с 2000 по 2001 год. В 2015 г. защитил диссертацию и получил степень кандидата юридических наук в Мариупольском государственном университете.

Карьера Огурцова до назначения судьей была довольно пестра. В декабре 1994 г. он работал экспедитором отдела обеспечения Управления капитальных работ Киевского политехнического института. Затем работал товароведом в малом предприятии "Импульс", лаборантом и техником в научно-исследовательском институте при КПИ.

В 1998 году Огурцов стал директором общества с ограниченной ответственностью "Укрполимерконструкция". Затем занимал должность заместителя генерального директора акционерного общества "Инпрофобразование". Работал экономистом в энергоснабжающей компании "Киевэнерго" и ведущим специалистом в закрытом акционерном обществе "Киев-Энерго-Полис".

С марта 2003 по сентябрь 2006 Огурцов работал главным юрисконсультом в Национальном банке Украины. Затем был юристом в частной юридической компании и начальником отдела Министерства топлива и энергетики Украины. 24 июля 2008 года в возрасте 32 лет Огурцов был назначен судьей Полтавского окружного административного суда.

В мае 2010 года его перевели в Окружной административный суд города Киева, где он работает до сих пор. Супруга Виктория Бисык работает адвокатом. Ее сестра Ирина Бисык с 2013 по 2016 год была заведующей отделом Секретариата Высшего совета юстиции.

Подозреваемый по делу о преступной организации Павла Вовка судья Огурцовзадекларировал почти 7 миллионов гривен доходов в год (если учитывать доходы всей семьи), наличные деньги на 125 тысяч долларов и недвижимость, приобретенную годами ранее.

Наличные деньги на 125 тысяч долларов и БМВ за почти миллион: что задекларировал Огурцов в 2024 году

По данным электронной декларации за 2024 год, судья Огурцов получил 1 миллион 881 тысячу гривен зарплаты из Окружного административного суда города Киева. Это основной источник его доходов. Кроме того, он задекларировал 76 тысяч гривен дивидендов от акций Сенс Банка и 25 гривен процентов от того же банка. Однако наиболее интересные цифры появляются в разделе об операциях с имуществом.

Огурцов продал автомобиль за 978 тысяч 500 гривен компании "ВиДи Автострада". В то же время он совершил операции с ценными бумагами, которые принесли ему 1 миллион 102 тысяч гривен дохода от продажи облигаций Министерства финансов Украины. Дополнительно судья получил 23 тысяч 767 гривен инвестиционной прибыли от операций с долговыми обязательствами. То есть только от продажи авто и ценных бумаг Огурцов заработал более 2 миллионов гривен.

Имущество Огурцова в декларации за 2024 год

Жена судьи Виктория Бисык, работающая адвокатом, задекларировала 735 тысяч 787 гривен дохода от предпринимательской деятельности. Наибольший доход супруги судьи в 2024 году составил 2 миллиона 731 гривна от продажи недвижимого имущества гражданке Инне Федосенко.

К концу отчетного периода Огурцов задекларировал 25 тысяч долларов США наличными. Его жена указала в декларации 100 тысяч долларов наличными и 250 тысяч гривен наличными. На банковских счетах судья хранит 170 тысяч 681 гривну в Райффайзен Банке, 2 тысячи 487 гривен в Сэнс Банке, 2 тысячи гривен в ПриватБанке и 50 тысяч гривен наличными дополнительно. У жены на счету в Универсал Банке 9 тысяч 542 гривны и 954 доллара в ОТП Банке.

Декларация Огурцова за 2024 год

Семья Огурцова пользуется автомобилем BMW 330I 2019 года выпуска. Супруга судьи приобрела этот автомобиль в августе 2022 года за 950 тысяч гривен. Огурцов указал, что имеет право пользования этим транспортным средством, в то время как владельцем является его жена.

Мать на пенсию 1240 гривен построила дом на 275 квадратов и купила квартиру за 4 миллиона

Больше всего вопросов вызывает недвижимое имущество, принадлежащее родственникам судьи. По данным проекта Dejure Foundation, в 2019 году мать Алексея Огурцова Александра Ивановна подарила внуку Даниле Огурцову квартиру в Киеве площадью 129,3 квадратных метра. Стоимость подобного дома в том же доме в 2019 году составила более 4 миллионов гривен. Александра Огурцова приобрела квартиру в 2012 году.

Бабушка подарила сыну Огурцова квартиру в Киеве

В декларациях самого судьи Огурцова за период с 2013 по 2018 год доход его матери Александры Ивановны составил всего 1240 гривен. При таких доходах возможность приобрести квартиру в Киеве за несколько миллионов выглядит невозможной. Даже если предположить, что женщина имела какие-то сбережения с предыдущих лет, размер таких сбережений должен быть астрономическим для обычной пенсионерки.

В сентябре 2013 года Александра Огурцова приобрела в собственность земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Кийлов Бориспольского района Киевской области. В октябре 2014 года она оформила соседний земельный участок площадью 721 квадратный метр. В феврале 2020 года мать судьи зарегистрировала в собственность жилой дом площадью 274,9 квадратных метра, построенный на этих участках.

Согласно декларации за 2024 год, это здание площадью почти 275 квадратов формально принадлежит матери судьи Александре Огурцовой, а сам Огурцов, его жена и дочь имеют право пользования этой недвижимостью. По неофициальным оценкам экспертов рынка недвижимости, строительство такого дома в Киевской области могло обойтись минимум в несколько миллионов гривен, особенно если учесть стоимость строительных материалов и работ.

Теща судьи скупает землю по всей Киевской области и гаражи в столице, хотя нет машины

Еще больше вопросов возникает относительно имущества тещи судьи Татьяны Бисык. В 2009-2010 годах она приобрела в собственность сразу четыре земельных участка в разных районах Киевской области. В феврале 2010 года Татьяна Бисык оформила два участка площадью 1200 квадратных метров и 3797 квадратных метров в Макаровском районе. В октябре 2010 года она приобрела участок площадью 2500 квадратных метров в Богуславском районе и площадью 1200 квадратных метров в Броварском районе.

Алексей Огурцов

В 2013 году теща судьи Татьяна Бисык приобрела в том же доме, где расположена квартира матери Огурцова, два гаража. По данным из открытых источников, у нее не было и нет в собственности никаких автомобилей. Это делает покупку ещё более странной.

Доход Татьяны Бисык в 2013 году составил 146 тысяч 580 гривен, а всего за период с 2013 по 2018 годы он составлял 1 миллион 230 тысяч 451 гривну. Даже если предположить, что все эти деньги женщина откладывала на приобретение имущества, суммарная стоимость четырех земельных участков и двух гаражей в столичном доме должна быть значительно больше. Цены на землю в Киевской области даже десять лет назад измерялись сотнями тысяч гривен за участок. Однако земля не пустует — на некоторых участках начали появляться дома.

Дом, который находится в собственности семьи Огурцовых

Акции венчурного фонда на 670 тысяч и торговая марка в собственности: что еще есть у судьи

В разделе о ценных бумагах судья Огурцов указал, что его супруга Виктория Бисик владеет 670 тысячами 119 акциями Публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Интегрум Венчурс". Номинальная стоимость одной акции составляет 1 гривну, но рыночная стоимость может быть значительно выше. Эти акции супруга судьи приобрела в августе 2015 года.

Сам Огурцов в декабре 2024 года приобрел 895 государственных облигаций Украины нарицательной стоимостью 1000 гривен каждая, что в сумме составляет 895 тысяч гривен. В течение 2024 года он активно осуществлял операции с ценными бумагами, покупая облигации в мае за 466 тысяч 660 гривен и 466 тысяч 830 гривен, а также в июле за 866 тысяч 392 гривны.

В разделе нематериальных активов судья задекларировал торговую марку, которую он приобрел в сентябре 2019 года. Стоимость этой торговой марки в декларации не указана. Право на торговую марку позволяет использовать ее коммерчески или предоставлять лицензии другим лицам, что может приносить дополнительные доходы.

Огурцов владеет торговой маркой

Выносил серьезные решения, чем на пляжах элитных курортов

Общественный совет добродетели установил, что в период с 23 по 31 марта 2014 судья Огурцов находился на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Однако 24 марта 2014 г. он в составе коллегии судей вынес судебное постановление. Как судья мог участвовать в судебном заседании в Киеве, находясь в тысяче километров от зала суда — в Египте — остается загадкой.

Еще более интересный случай произошел в июне 2016 года. В период с 16 по 17 июня судья находился во французском городе Лион. Однако 16 июня к моменту вылета в 11:57 Огурцов успел принять не менее 10 судебных решений. Все эти решения имеют соответствующие номера в Едином государственном реестре судебных решений.

Судья является фигурантом журналистского расследования о путешествиях судей, которое провело издание "Следство.Инфо". С 2012 по 2013 год Огурцов посетил остров Маврикий, Кубу, Турцию, Германию, Грецию, Италию и страны Бенилюкса. Во время его пребывания в Маврикии от его имени также выносились судебные решения.

По этим фактам правоохранители возбуждали уголовное производство. Однако впоследствии дело было закрыто. По информации Радио Свобода, причиной закрытия стало то, что судьи вынесли решение об исправлении описок, которыми изменили даты принятия судебных решений. То есть формально судьи признали, что в документах были ошибки с датами, что позволило избежать ответственности.

Один из ближайших соратников Павла Вовка и фигурант аудиозаписей НАБУ о заговоре судей

Алексей Огурцов является одним из самых приближенных к Павлу Вовку судей. Он помогал в реализации разработанной Вовком схемы и зафиксирован на нескольких аудиозаписях, сделанных Национальным антикоррупционным бюро. Эти записи стали одним из самых громких скандалов в судебной системе Украины.

Фрагмент записей

Согласно аудиозаписям от 16 мая 2019 года, судья Огурцов обсуждал с Павлом Вовком возможность подачи заявления об обеспечении иска. Цель была запретить Высшей квалификационной комиссии судей проводить квалификационную оценку судей. То есть, судьи пытались остановить процесс проверки их профессиональной пригодности.

17 июля 2020 Алексею Огурцову сообщили о подозрении. Следователи квалифицировали действия судьи по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, за участие в преступной организации, за совершение действий с целью захвата государственной власти и создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей.

Следователи НАБУ неоднократно вызывали Огурцова для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве. Есть четыре официальных повестки о вызове судьи на допрос. Однако он ни разу не явился на вызовы следователей.

17 апреля 2019 произошло беспрецедентное событие. Сразу 30 судей Окружного административного суда города Киева не явились в Высшую квалификационную комиссию судей по сдаче экзамена в рамках квалификационного оценивания. Среди этих судей был и Алексей Огурцов.

Причиной неявки всех 30 судей стала вроде бы их временная нетрудоспособность. То есть формально все они были больны именно в день экзамена. Через месяц Огурцов вместе с другими судьями снова не явился на экзамен. И снова причиной была болезнь.

Из обнародованных аудиозаписей НАБУ следует, что такая массовая неявка была заранее согласована среди судей. Инициатором и координатором этой акции саботажа был Павел Вовк. Цель заключалась в срыве процесса квалификационного оценивания, которое должно было определить, отвечают ли судьи профессиональным требованиям для дальнейшей работы.

Спасал активы Фирташа от возвращения государству и налоги для фирмы, связанной с Януковичем

27 ноября 2012 года судья Огурцов упразднил начисление 2 миллионов гривен налогов для фирмы с орбиты компаний, на которые была оформлена резиденция Виктора Януковича "Межигорье". Это решение вызвало возмущение общественности, поскольку было принято в период, когда вокруг "Межигорья" разгорался публичный скандал.

26 декабря 2014 года Огурцов в составе коллегии принял постановление по делу об Иршанском горно-обогатительном комбинате. Это решение сделало невозможным проведение инвентаризации комбината для возвращения в государственную собственность. Судья обязал заключить новый договор аренды комбината с Публичным акционерным обществом "Крымский титан", принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу.

Спор возник из-за нежелания компании Фирташа возвращать государству комбинат по истечении срока аренды. Благодаря решению Окружного админсуда "Крымский титан" в дальнейшем мог пользоваться государственным предприятием. Впоследствии киевский апелляционный административный суд упразднил это решение, а Высший административный суд Украины подтвердил правомерность отмены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о коллеге Огурцове — Константине Кобылянском, который тоже работал под руководством Павла Вовка. Он бросил работу курьера и сколотил огромное состояние.