"Допомагав" із ТЦК та приховував мільйони: що задекларував простий суддя зі Львова (фото)

Суддю Личаківського райсуду Юрія Білоуса усунули від виконання обов’язків. Його підозрюють у внесенні недостовірної інформації до декларації і не тільки.

Що відомо про Юрія Білоуса

Юрій Білоус – це суддя Мостиського районного суду Львівської області, якого відрядили до Личаківського районного суду Львова. Однак 7 жовтня Вища рада правосуддя тимчасово усунула його від роботи. Рішення ухвалено за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється в отриманні хабара та зловживанні впливом, а також у внесенні до декларації фальшивих даних.

Деталі гучної справи судді — за що його усунули від роботи

5 вересня Офіс генпрокурора повідомив про підозру судді у Львівській області. Як з’ясували журналісти, йдеться саме про Білоуса. За даними слідства, фігурант "відмазав" свого двоюрідного брата від ТЦК.

Використовуючи своє службове становище погодився за грошову винагороду вплинути на службових осіб районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата, якого в червні цього року доставили до цього РТЦК та СП. повідомляють правоохоронці.

Племінниця судді передала йому неправомірний зиск у розмірі 8 тисяч доларів (понад 330 тисяч гривень) для вирішення питання з посадовими особами РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя "витяг" родича з ТЦК без ухвалення рішення про його мобілізацію до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено факти внесення суддею свідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік щодо майна своєї сім’ї, які відрізняються від достовірних на загальну суму понад 7,5 млн. грн.

Що знаходиться під матрацом у служителя Феміди — подробиці з декларації

За даними декларації Білоуса, він має чимало земельних ділянок у Львівській області:

7 соток, придбаних у 2020 році за 130 тисяч гривень;

20 соток, куплених у 2022 році, як зазначено у декларації, за 23 985 гривень;

15 соток, придбаних за невідому суму.

Крім того, родина Білоус має квартиру у Львові на 60 квадратів.

Їздить суддя Toyota Camry Hybrid, яку він купив у 2024 році, але ціну не вказав. Середня вартість такого авто зараз на авторинку становить ~20-30 тисяч доларів.

За 2024 рік Білоус отримав 1 261 000 гривень зарплати в суді, а також три з половиною мільйони доходів від відчуження майна та два мільйони спадщини.

Разом: 6,7 мільйона гривень.

У "скарбничці" суддя має чотири з половиною мільйони гривень і 25 тисяч доларів (~ 1 мільйон гривень).

