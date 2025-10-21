Роскошное "ничего": судья из Одессы живет в сказке при чистой декларации (фото)

Судья Киевского районного суда Одессы Юлия Федулеева задекларировала огромную элитную квартиру, о которой ранее забыла упомянуть. Но это не единственная роскошь в жизнь слуги Фемиды.

"Телеграф" рассказывает о декларации судьи из Одессы.

Юлия Федулеева: как судья попала в скандал в СМИ

Юлия Федулеева

Юлия Федулеева попала в скандал, когда СМИ узнали, что она не задекларировала квартиру в Одессе. Утверждается, что именно после огласки судья подала обновленный документ, где уже появилась элитная недвижимость.

Декларация Федулеевой

Что находится в декларации одесской судьи

Первое, что бросается в глаза в декларации Федулеевой — это огромная квартира в Одессе, в которой та имеет право на проживание со своим мужем. Она оформлена на Любовь Тамбовцеву, вероятно родственницу судьи. Стоит упомянуть, что девичья фамилия Федулеевой, по данным СМИ, именно Тамбовцева.

Стоимость квартиры в декларации не указана.

Также в распоряжении семейства судьи находится еще несколько объектов недвижимости, однако все они записаны на супруга пенсионера и предпринимателя:

Квартира в Одессе на 47 квадратов;

Земельный участок на 20 000 квадратов.

Кроме недвижимости, семья пользуется двумя элитными автомобилями, однако официально не владеет ими:

Audi Q8 2019 года выпуска, оформленный на Василия Ивановича Сербина. Машиной пользуется Игорь Федулеев по доверенности и устной договоренности.

BMW X7 2024 года, принадлежащий Александру Викторовичу Тамбовцеву (отчество судьи Александровна). Автомобиль также находится в пользовании Игоря Федулеева по устной договоренности.

Автомобили семьи судьи

Данные автомобили премиум-класса на рынке стоят от 1,5 до 3 миллионов гривен каждый.

Доходы:

Судья Федулеева за 2024 года заработала полтора миллиона гривен и еще почти полтора миллиона получила в подарок от Александра Тамбовцева.

Доходы Федулеевой

Доход Игоря Федулеева включал 1,97 миллиона гривен от продажи движимого имущества (покупатель — Алена Кущ), 909 тысяч гривен прибыли от предпринимательской деятельности и 18 тысяч гривен пенсионных выплат.

В разделе о сбережениях указано, что Юлия Федулеева хранит наличными 45 тысяч долларов и 300 тысяч гривен, а её супруг — 69 тысяч долларов и 90 тысяч гривен.

Сбережения

Подозрительное "ничего" — почему декларация слуги Фемиды вызывает вопросы в СМИ

Как пишет бюро Absolution, тот факт, что у Федулеевой отсутствует право собственности на элитные активы якобы может говорить о попытке их сокрытия.

Напомним, ранее мы писали о том, как простая судья превратила свою жизнь в сказку за один год.