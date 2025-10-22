"У меня есть мечта". Украинцы завалили сеть мемами после тяжелой ночи

Юмор помогает пережить тяжелые времена

Украина пережила очередную ночь вражеских обстрелов. Россия била по разным городам, основной целью были энергетические объекты, однако, попадание в жилые дома и жертвы. Несмотря на всю боль и возмущение, украинцы не теряют чувство юмора.

Что нужно знать:

Украина пережила очередную тяжелую ночь — враг применил ракеты и дроны

Украинцы не теряют способности шутить и делятся саркастическими картинками

Юмор в трудные времена помогает сплотиться и уменьшить стресс.

"Телеграф" собрал мемы и шутки, которые публикуют в сети после ночной атаки. Один из них очень красноречивый. Это коллаж из картинок, на которых российские города стоят в развалинах и дымятся после воздушных ударов. Подписан коллаж "У меня есть мечта". Россия пытается уничтожить украинские города и села, а украинцы желают им пережить то, что они устраивают на нашей земле.

Также украинцы с сарказмом шутят об очередной ночи, в которую не было возможности выспаться, а с утра нужно на работу. Отдельная картинка есть о нашем состоянии, когда не спали из-за российской атаки, а с утра враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К — и снова тревога.

Следует отметить, что юмор (иногда даже черный) и самоирония помогают пережить тяжелые времена. Они работают на психологическую защиту, позволяя дистанцироваться от травматических событий и снизить уровень стресса. Кроме того, подобные шутки позволяют почувствовать, что ты не один. Юмор в драматические моменты дает облегчение и чувство контроля над ситуацией, которая кажется безнадежной.

Атака на Украину 22 октября — что известно

Россия всю ночь атаковала Украину — била беспилотниками и ракетами разных видов. Основными целями врага были энергетические объекты, однако также под ударами находились жилые дома в Киеве. В столице погибли мужчина и женщина 1956 и 1959 годов рождения. Травмированы 22 человека, четверо из них – дети. В Киевской области погибла молодая женщина, младенец и 12-летняя девочка.

Один из поврежденных домов в Киеве

В целом ночью под российскими ударами находились Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. В Запорожье 13 человек, в том числе двое детей нуждались в медицинской помощи.

Обратите внимание: Как выглядит Киев после ночной атаки. Репортаж Яна Доброносова из атакованных многоэтажек.