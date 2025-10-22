"У мене є мрія". Українці завалили мережу мемами після важкої ночі

Україна пережила чергову ніч ворожих обстрілів. Росія била по різних містах, основною ціллю були енергетичні об'єкти, проте, є влучання у житлові будинки, та жертви. Попри весь біль та обурення, українці не втрачають почуття гумору.

Що треба знати:

Україна пережила чергову важку ніч — ворог застосував ракети та дрони

Українці не втрачають здатності жартувати та діляться саркастичними картинками

Гумор у важкі часи допомагає згуртуватися та зменшити стрес

"Телеграф" зібрав меми та жарти, які публікують у мережі після нічної атаки. Один з них дуже промовистий. Це колаж з картинок, на яких російські міста стоять в руїнах та димляться після повітряних ударів. Підписано колаж "У мене є мрія". Росія намагається знищити українські міста та села, а українці бажають їм пережити те, що вони влаштовують на нашій землі.

Також українці з сарказмом жартують про чергову ніч, в яку не було змоги виспатися, а зранку треба на роботу. Окрема картинка є про наш стан, коли не спали через російську атаку, а зранку ворог підняв у повітря винищувач МіГ-31К — і знову тривога.

Варто зазначити, що гумор (часом навіть чорний) та самоіронія допомагають пережити важкі часи. Вони працюють психологічний захист, дозволяючи дистанціюватися від травматичних подій та знизити рівень стресу. Крім того, подібні жарти дають змогу відчути, що ти не сам. Гумор в драматичні моменти надає полегшення та відчуття контролю над ситуацією, яка здається безнадійною.

Атака на Україну 22 жовтня — що відомо

Росія всю ніч атакувала Україну — била безпілотниками та ракетами різних видів. Основними цілями ворога були енергетичні об'єкти, проте також під ударами були житлові будинки у Києві. В столиці загинули чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження. Травмовано 22 людини, четверо з них — діти. На Київщині загинула молода жінка, немовлятко та 12-річна дівчинка.

Один з пошкоджених будинків у Києві

Загалом вночі під російськими ударами перебували Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. У Запоріжжі 13 людей, в тому числі двоє дітей потребували медичної допомоги.

