50-летние трубы, сорванные ремонты и молчание коммунальщиков: насколько Украина готова к отопительному сезону

Рискуют ли украинцы остаться без отопления в морозы

Гидравлические испытания, замена аварийных труб, тепломодернизация домов – это минимум того, что теплоснабжающие предприятия должны сделать до начала отопительного сезона. Но проделали ли они эту работу?

Чтобы узнать, на каком этапе подготовка Украины к отопительному сезону, "Телеграф" направил официальные запросы теплоснабжающим предприятиям в десятках украинских городов с централизованным отоплением. Вопросы были простыми: провели ли вы гидравлические испытания, сколько километров труб заменили, какие дома прошли тепломодернизацию? Ответили – единицы.

Часть городов откровенно призналась: несмотря на начало октября, запланированное выполнено не полностью, ремонты сорваны, старые трубы так и остались старыми. К нашему удивлению, некоторые теплокоммунэнерго вообще выбрали тишину, спрятавшись за статус критической инфраструктуры — мол, нам можно не отчитываться. Некоторые просто не ответили.

Как Киев готовится к отопительному сезону: ответ теплосетей

КП "Киевтеплоэнерго" в ответ на запрос журналистов заявило, что успело проверить гидравлическую плотность и прочность всех содержащихся на балансе теплосетей. Это 2,7 тысячи километров трубопроводов. Испытания провели также для 100% зданий, обслуживаемых предприятием.

"При проведении гидравлических испытаний выявлено и устранено почти 2,5 тыс. повреждений. Профилактические ремонты летом позволяют уменьшить количество повреждений во время холодов. К ремонтным работам привлекалось 38 аварийных бригад, работавших круглосуточно", — заявили в КП.

Ответ КП "Киевтеплоэнерго" на запрос журналистов

При масштабных авариях или чрезвычайных ситуациях коммунальщики готовы развернуть 50 мобильных котельных. Они будут подавать тепло только в критическую инфраструктуру.

Отметим, что в прошлом году в Киеве почти каждый день случалась коммунальная авария — тысячам абонентов приходилось быть без отопления по несколько дней.

Впрочем, коммунальщики отмечают, что они заменяют наиболее изношенные трубопроводы. К началу сезона это удалось сделать в 13-ти районах города. "Вместо старых прокладывают новые предварительно изолированные трубы европейского образца с системой сигнализации о повреждениях. Всего в 2025 году во время ремонтов и реконструкции планируется заменить около 50 км труб. В настоящее время работы продолжаются", — отмечают в КП "Киевтеплоэнерго". Это примерно 1,85% общей протяженности трубопроводов столицы.

Замена труб отопления

Тернополь, Черкассы, Житомир и Херсон: какая ситуация в регионах

В Тернополе, несмотря на меньший объем работы, удалось заменить еще меньше старых труб — всего 0,5% от общей протяженности.

На балансе коммунального предприятия "Тернопольгоркоммунэнерго" находится 148,5 км трубопроводов. Капитальный ремонт и замену тепловых сетей выполнили на участке 630 метров, несмотря на то, что трубам в Тернополе уже по 50-55 лет. Несмотря на то, что предприятие убыточное и почти полностью дотационное, его работникам и руководству регулярно выдают премии.

Ответ КП "Тернопольгоркоммунэнерго" на запрос

В Черкассах гидростатические испытания завершились еще 1 октября. КП ответило на запрос журналистов, отремонтировавших 228 аварийных участков.

Ответ КП "Черкассытеплокоммунэнерго"

На балансе КП находится 170 км труб – из них удалось отремонтировать 2 км – примерно 1,18% от общей протяженности.

В Житомире протестировали 143,2 км теплосетей, обнаружили и устранили 30 повреждений. За 2025 год коммунальщики города произвели комплексную замену около 600 метров труб. В Житомире есть 2 мобильных котельных, которые могут автономно обеспечивать отоплением потребителей.

Ответ "Житомиртеплокоммунэнерго" на запрос журналистов

КПП "ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБ" IMP, предоставляющий услуги по поставке тепловой энергии жителям Бучанского района Киевской области, в ответ на запрос "Телеграфа" заявило, что успело завершить уже все гидравлические испытания. Предприятие имеет 3 основных участка обслуживания труб – их протяженность 3 км. Котельные снабжены бесперебойным питанием, выполняются работы по реконструкции 3 объектов.

Ответ КПП "ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБ" IMP по запросу "Телеграфа"

Херсон, находящийся под постоянными обстрелами, также готовится к началу отопительного сезона. В МКП "Херсонтеплоэнерго" в ответ на наш запрос заявили, что по состоянию на конец сентября 2025 года коммунальщики протестировали 85,41 км тепловых сетей.

25 котельных и 26 тепловых пунктов готовы к работе в отопительный период. 2,43 км тепловых сетей МКП "Херсонтеплоэнерго" были полностью заменены.

Поскольку Херсон расположен в прифронтовой зоне и прохождение отопительного сезона здесь под угрозой, в сотрудничестве с немецкими партнерами было смонтировано 4 блочно-модульных котельных.

"Имеющиеся реалии в которых находится город, а именно постоянные вражеские обстрелы, активность БПЛА, усложняет подготовку к отопительному периоду, однако несокрушимые работники предприятия прилагают титанические усилия, чтобы жители города получали теплоноситель в квартире", — отмечают в предприятии.

Ответ МКП "Херсонтеплоэнерго" на запрос журналистов

Одесса и Полтава: критические и непубличные

Некоторые коммунальные предприятия решили не отвечать на наш запрос. В "Полтаваоблэнерго" заявили, что принадлежат к критической инфраструктуре и в соответствии с Законом о критической инфраструктуре данные о подготовке к отопительному сезону — это критическая технологическая информация.

"Критическая технологическая информация по режиму доступа относится к информации с ограниченным доступом и подлежит защите", — сказали в предприятии.

Ответ полтавских коммунальщиков по запросу "Телеграфа"

В Полтавской области, напомним, сложная ситуация с газом — РФ пытается сорвать отопительный сезон, атаковав объекты газодобычи и газоснабжения. На днях Россия нанесла сокрушительный удар по компрессорной станции близ Лубена — одной из ключевых артерий газоснабжения не только для региона, но и для Киева и западных областей.

В КП "Теплоснабжение города Одессы" нашли другую причину не отвечать — информация о подготовке к отопительному сезону не считается публичной, считают коммунальщики.

Ответ КП о теплоснабжении Одессы

Города без централизованного отопления: кому живется легче

Ужгород без центрального отопления

Не все украинские города имеют централизованное теплоснабжение. Часть населенных пунктов, особенно на западе и юге страны, традиционно отапливается индивидуально. Закарпатье — яркий пример региона, где большинство потребителей имеют свои системы отопления: газовые котлы, электрические обогреватели или твердотопливные печи.

В таких городах, как Ужгород и Мукачево, большинство многоэтажек оборудованы индивидуальным газовым отоплением в каждой квартире. Это позволяет жителям самостоятельно контролировать температуру и оплачивать фактически потребленный газ или электроэнергию.

Системы централизованного теплоснабжения в Украине изношены на 70-80%, потому в последние годы люди массово переходят на индивидуальное отопление. Однако в многоквартирных домах это сложный процесс – отключить отопление в одной квартире невозможно, решение должно приниматься всем подъездом или домом.

Ремонт изношенной теплосети

Или лучше живется тем, кто не зависит от коммунальных предприятий? В теории – да. Владельцы автономных систем не страдают из-за коммунальных аварий и могут включить отопление раньше официального начала сезона, а выключить — позже. Могут также временно приостановить отопление в периоды потепления, ставших привычным явлением в последние годы.

Однако есть и оборотная сторона медали. Установить свой котел или систему отопления дорого. Кроме того, в случае централизованных отключений электроэнергии газовые котлы не работают без резервного питания, не говоря уже о газе. А самое главное – ответственность за безопасность и обслуживание системы полностью ложится на собственника жилья.

