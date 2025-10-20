Скачки напряжения и отключения света связаны? Энергетик дал важный совет украинцам

Экс-министр Плачков рассказал, как избежать напряжения 190 вольт

Скачки напряжения в сети, с которыми недавно столкнулись киевляне, не связаны с отключениями света. Ведь напряжение в 190 вольт наблюдалось в определенный период.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-министр энергетики и бывший глава Киевэнерго Иван Плачков в интервью "Зима может быть холодной, нужен запас: экс-министр энергетики о поисках дополнительных 2 млрд кубометров газа".

Что нужно знать:

Прыжки напряжения возникают чаще вечером

Украина не может потреблять энергию в привычном темпе

Украинцам следует экономно использовать электроэнергию

По словам Плачкова, низкое напряжение возникает в сети вечером, когда наибольшая нагрузка на сеть. Поэтому это не может свидетельствовать о значительном проседании сети или влиянии отключений света. Очевидно, что потребление растет, при этом у нас есть дефицит мощностей, поэтому и вводятся аварийные отключения.

В настоящее время энергетики после удара по генерирующим мощностям пытаются сбалансировать работу сети, регулируют потребление. Здесь речь идет и о том, чтобы не увеличивать импорт электроэнергии.

"По моему мнению, целесообразно было ввести плановые отключения, чтобы было легче выдержать этот баланс. Но поверьте, энергетики и так делают для этого все возможное и невозможное. Еще раз повторяю, усиление ПВО, это единственный рецепт", — говорит эксминистр.

Он добавляет, что сейчас следует говорить о том, как Украине сокращать потребление газа, экономить электроэнергию. Украинцам нужно сосредоточиться на понимании того, какая сейчас сложная ситуация и искать пути выхода.

"Мы потребляем, сколько мы привыкли, смотрим на вольтметр, а там 190, и говорим, что это плохие энергетики. Просто нужно выключить все лишнее и оставить только то, что очень необходимо", — резюмировал Плачков.

