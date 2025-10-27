"Текст глупый": украинцы вместо единства рассорились в сети после Радиодиктанта

Радиодиктант объединил украинцев… в критике

Сегодня, 27 октября, в Украине провели акцию, посвященную чествованию украинского языка — Радиодиктант национального единства. В этот раз текст читала актриса и телеведущая Наталья Сумская и нарвалась на шквал хейта.

Пользователи критикуют не только скорость диктовки, но и то, что артистка читала его "непонятно". Во время прямого эфира о своих впечатлениях рассказала многолетняя победительница Радиодиктанта — львовянка Кристина Гоянюк.

"Знаете, я даже боюсь высказать какое-то слово, чтобы не сказать "очень плохо". За 26 лет это первый диктант, который свалил меня на повал. Во-первых, нехорошо прочитанный, сам текст глупый. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышибаба, который в прошлом году диктовал диктант", — поделилась женщина

Особенно украинцы критикуют диктовку первого предложения диктанта, которое, по их словам, было прочитано слишком быстро и написать его было крайне тяжело. Пишут также, что не успели написать целый текст. Однако бывший актер шоу "Мама хохотала" и народный депутат Роман Грищук сообщил, что текст радиодиктанта был отличным.

Украинцы также пишут, что Наталья Сумская читала текст ужасно и считают, что она не тренировалась перед прямым эфиром. Не обошлось и без комментариев, что диктовать его должен был учитель.

Украинцы критикуют нынешний радиодиктант

Напомним, что текст Радиодиктанта написала писательница Евгения Кузнецова — автор "Спросите Миечку", "Язык-меч. Как говорила Советская империя". Текст называется "Надо жить". Отправить написанный диктант можно по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. На штемпеле должно быть 27 или 28 октября, иначе письмо не будут рассматривать. Также можно отправить онлайн — фото или скан текста (формат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прошлом году Радиодиктант писали даже в российских школах. Украинские военные во время операции на Курщине прервались на написание Всеукраинского радиодиктанта.