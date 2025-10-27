"Когда увидел количество ошибок". Радиодиктант-2025 вызвал волну шуток и мемов

По мнению многих украинцев, текст диктанта был прочитан слишком быстро

В понедельник, 27 октября, в 11:00 в День украинской письменности и языка, украинцы писали Радиодиктант национального единства. Это событие объединило украинцев не только в попытке не совершить ошибок в тексте, но и в шутках.

"Телеграф" вдохновился общим настроением и сделал несколько смешных картинок о радиодиктанте национального единства 2025 года. Также мы нашли мемы на эту тему в сети.

В такие дни украинцев объединяет желание написать текст максимально грамотно. Остальные желания отступают на второй план.

Все напряженно ждут результатов. Те, кто совершил много ошибок, огорчаются, несмотря на то, что это не школа, и плохой оценки не будет.

Радиодиктант национального единства 2025 – что известно

Текст "Треба жити!" для диктанта написала писательница Евгения Кузнецова ("Спитайте Мієчку", "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія"). Прочитала его актриса Наталья Сумская – народная артистка Украины.

Каждый желающий может отправить написанный радиодиктант на проверку, его проверят специалисты. Хотя основной смысл диктанта в единстве, участников, написавших текст безупречно, как правило, награждают.

Передать свою работу на проверку можно по почте – отправить письмо по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата 27 или 28 октября, в противном случае письмо не будут рассматривать.

Также онлайн можно отправить фото или скан текста (формат .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf). Отправить нужно до 11:00 28 октября по адресу rd@suspilne.media.

