Укр

Эта зима будет самой сложной за всю войну. Экс-министр рассказал, каким городам будет тяжелее всего

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Зима 2025 будет сложной
Зима 2025 будет сложной. Фото telegraf.com.ua

Такого сценария невозможно было избежать

Грядущая зима будет самой сложной за все время войны. Особенно для прифронтовых регионов.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр энергетики Юрий Бойко. Полную версию беседы с ним можно прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

Он считает, что такого сценария невозможно было избежать, но смягчить было реально. Однако сказать, что ранее анонсированные программы, которые бы должны были помочь, реализованы на 5+ — нельзя.

"Благодаря анонсированным более двух лет тому назад программам, связанным со строительством распределенной генерации, с использованием альтернативных источников энергии в работе водоканалов, котельных и т.п. От региона к региону они реализованы с разной эффективностью, но в общем не могу сказать, что выполнены на оценку "5+". Исходя из этого, скорее всего, предстоящая зима как раз будет тестом на соответствие реальных результатов тем шагам, которые декларировались. А также способности таких результатов облегчить прохождение этой однозначно сложнейшей зимы за весь период войны", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько часов украинцы могут быть без света этой зимой.

Теги:
#Украина #Газ #Отопление