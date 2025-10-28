Эта зима будет самой сложной за всю войну. Экс-министр рассказал, каким городам будет тяжелее всего

Такого сценария невозможно было избежать

Грядущая зима будет самой сложной за все время войны. Особенно для прифронтовых регионов.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр энергетики Юрий Бойко. Полную версию беседы с ним можно прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

Он считает, что такого сценария невозможно было избежать, но смягчить было реально. Однако сказать, что ранее анонсированные программы, которые бы должны были помочь, реализованы на 5+ — нельзя.

"Благодаря анонсированным более двух лет тому назад программам, связанным со строительством распределенной генерации, с использованием альтернативных источников энергии в работе водоканалов, котельных и т.п. От региона к региону они реализованы с разной эффективностью, но в общем не могу сказать, что выполнены на оценку "5+". Исходя из этого, скорее всего, предстоящая зима как раз будет тестом на соответствие реальных результатов тем шагам, которые декларировались. А также способности таких результатов облегчить прохождение этой однозначно сложнейшей зимы за весь период войны", — сказал он.

