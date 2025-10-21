Рада сделала важный шаг к поднятию детских выплат в Украине: когда их наконец-то могут увеличить
Законопроект может вступить в силу уже в следующем году
Во вторник, 21 октября, Комитет соцполитики одобрил законопроект о повышении выплат во время рождения детей до второго чтения. После голосования Рады он будет направлен президенту Украины Владимиру Зеленскому на рассмотрение и подписание.
Что нужно знать:
- Законопроект предусматривает выплату 50 000 грн при рождении ребенка
- Новые правила могут заработать с начала 2026 года
- Может быть введена ежемесячная дородовая помощь – 7000 грн
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Верховная Рада вынесет законопроект №13532 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию отцовства с профессиональной деятельностью" на второе чтение в ближайшее время.
Какие изменения прогнозируются:
- 50 тысяч грн при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь – одной суммой.
- "Пакунок малюка" – останется, но станет более гибким. По новым правилам его можно будет заказать уже с 36 недели беременности, а не после рождения ребенка.
- Ежемесячная дородовая помощь – 7000 грн. Если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности.
- 7000 грн ежемесячно на ребенка до 1 года. Эти деньги выплачиваются как компенсация по уходу за ребенком до 1 года.
- Дополнительные 8 тысяч грн, если родители вернулись на работу от 1 до 3 лет. Эти деньги будут в качестве компенсации за детсад или государство будет платить за того из родителей, кто после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.
Гончаренко подчеркнул: если все пойдет по плану, то после подписания президентом законопроекта он вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако дети, которым еще не исполнился 1 год и они родились до 1 января 2026 года, также имеют право на выплаты.
