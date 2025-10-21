Рада сделала важный шаг к поднятию детских выплат в Украине: когда их наконец-то могут увеличить

Законопроект может вступить в силу уже в следующем году

Во вторник, 21 октября, Комитет соцполитики одобрил законопроект о повышении выплат во время рождения детей до второго чтения. После голосования Рады он будет направлен президенту Украины Владимиру Зеленскому на рассмотрение и подписание.

Что нужно знать:

Законопроект предусматривает выплату 50 000 грн при рождении ребенка

Новые правила могут заработать с начала 2026 года

Может быть введена ежемесячная дородовая помощь – 7000 грн

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, Верховная Рада вынесет законопроект №13532 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих сочетанию отцовства с профессиональной деятельностью" на второе чтение в ближайшее время.

Какие изменения прогнозируются:

50 тысяч грн при рождении ребенка . Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь – одной суммой.

. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого следующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь – одной суммой. "Пакунок малюка" – останется, но станет более гибким. По новым правилам его можно будет заказать уже с 36 недели беременности, а не после рождения ребенка.

останется, но станет более гибким. По новым правилам его можно будет заказать уже с 36 недели беременности, а не после рождения ребенка. Ежемесячная дородовая помощь – 7000 грн . Если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности.

. Если у беременной женщины нет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачиваться ежемесячно по 7000 грн в период беременности. 7000 грн ежемесячно на ребенка до 1 года. Эти деньги выплачиваются как компенсация по уходу за ребенком до 1 года.

Эти деньги выплачиваются как компенсация по уходу за ребенком до 1 года. Дополнительные 8 тысяч грн, если родители вернулись на работу от 1 до 3 лет. Эти деньги будут в качестве компенсации за детсад или государство будет платить за того из родителей, кто после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии.

Выплаты на детей

Гончаренко подчеркнул: если все пойдет по плану, то после подписания президентом законопроекта он вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако дети, которым еще не исполнился 1 год и они родились до 1 января 2026 года, также имеют право на выплаты.

