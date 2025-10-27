12 часов без света – реальный сценарий? Ждать ли украинцам столь долгих отключений

От 4 до 12 часов: как работают графики отключений в Украине, и насколько длинными могут быть паузы в электроснабжении

Аварийные графики отключения света вводятся в ряде областей по команде диспетчера "Укрэнерго". Это происходит, когда в системе возникает острый дефицит электроэнергии, спровоцированный последствиями российских обстрелов. Такие отключения не плановые и не предусматривают предупреждения, в отличие от почасовых стабилизационных.

Сейчас ситуация в энергосистеме сложная. Не исключено, что без света потребителям придется оставаться в течение длительного времени. "Телеграф" пообщался с экспертами, чтобы узнать, насколько длинными могут быть отключения и стоит ли ждать 12-часовых перерывов от света.

Как работают графики в Украине

Графики отключений электроэнергии в Украине построены по принципу разделения потребителей на так называемые очереди. В стандартном формате их шесть, и каждая из них охватывает примерно равные объемы энергопотребления.

При росте дефицита электроэнергии к отключениям привлекается все больше очередей. Если недостаток невелик – выключается только один. Если ситуация ухудшается – одновременно могут быть обесточены две, три или даже больше очередей.

1 очередь – электроэнергии может не быть до 4 часов в сутки .

– электроэнергии может не быть до . 2 очереди – света не будет ориентировочно 8 часов в сутки .

– света не будет ориентировочно . 3 очереди – это уже до 12 часов без света .

– это уже . 4 очереди – более 12 часов обесточивания, дополнительно могут отключать серые зоны (технические участки сетей без четкой привязки к очереди).

– более 12 часов обесточивания, дополнительно могут отключать серые зоны (технические участки сетей без четкой привязки к очереди). 5-6 очередей – это уже экстренные отключения, выходящие за пределы графиков. В этом случае плановые графики могут не работать вообще.

Сколько света может быть в день в зависимости от количества выключаемых очередей

На общегосударственном уровне объем ограничений определяет НЭК "Укрэнерго". А уже облэнерго (операторы систем распределения) решают, в каких регионах и какие очереди подлежат отключению.

Важно, что хотя большинство облэнерго используют 6-очередную систему, количество очередей в разных регионах может отличаться – в некоторых областях оно больше или меньше, в зависимости от особенностей энергетической инфраструктуры.

Зима не будет фактором поражения

Как считает генеральный директор группы компаний "Метрополия" Виктор Куртев, самый плохой сценарий с отключениями, который может ожидать украинцев – введение аварийных отключений для четырех очередей потребителей электроэнергии. Однако, даже в таком случае, уточняет он для "Телеграфа", это может занять два часа.

В интервью для журналиста Андрея Куликова, Куртев указывает: даже при реализации худшего сценария Украине удастся пройти эту зиму:

Зима не будет фактором, который влияет на наше поражение или на перемирие. Невозможно фактором энергетики, фактором уничтожения нашей критической инфраструктуры принудить нас к каким-либо действиям или уступкам агрессору, этого не будет Виктор Куртев

Виктор Куртев/Facebook-страница

Если человек живет в большом городе, многоквартирном доме – ему нужно, как говорит Куртев, экономить электроэнергию, включать мощные электроприборы ночью, когда нагрузка системы самая низкая, а не вечером, когда происходит пиковое потребление.

"Надо готовиться к ситуациям, когда будут временно прекращены поставки тепла по централизованным системам — переходить на автономные решения, например, котлы на ловкости и так далее. Думать о себе и о своей семье, понимать, как можно ее обогреть в тот период, когда после очередных ударов энергетики будут работать с возвращением оборудования".

Отключение надолго: почему это не временное явление

Массированные российские атаки на украинскую энергетику не только продолжаются, но усиливаются. Повреждение инфраструктуры – от гидроэлектростанций до магистральных линий электропередач – снова заставляют энергетиков применять графики отключений во многих регионах. И, как показывает практика последних недель, подобная ситуация может затянуться.

О том, чего ожидать зимой, поможет ли запуск атомных блоков, и что может усложнить ситуацию еще больше, в комментарии "Телеграфу" рассказала заслуженная энергетика Украины, экс-министр энергетики Ольга Буславец.

По словам эксперта, стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии уже стали частью нашей повседневности, и причин для быстрого улучшения ситуации нет.

Россия продолжает методично бить по критической энергетической инфраструктуре. На прошлой неделе снова атакованы киевские ТЭЦ, гидроэлектростанции, объекты генерации и распределения. Поэтому в Киеве и многих регионах одновременно выключают 2-3 очереди потребителей, правда пока только в дневные часы говорит Буславец

Эксминистр энергетики Ольга Буславец/Facebook-страница

Сложной остается ситуация в Черниговской и Сумской областях, где повреждения существенно усложнили подачу электроэнергии. И хотя энергетики пытаются стабилизировать систему, уже понятно: эта зима будет самой сложной за все предыдущие годы войны.

Отключение света в Чернигове в начале октября/Ян Доброносов, "Телеграф"

Запуск последнего из девяти атомных блоков на подконтрольной территории — несомненно важный шаг, усиливающий энергетическую стабильность. Однако, отмечает эксперт, это не решает проблему локальных дефицитов.

"Это улучшит общий баланс, но не поможет регионам центра и востока Украины. Именно там потеряна значительная часть генерации, и именно там сосредоточена энергоемкая промышленность. Передать дополнительную электроэнергию с запада технически невозможно — сети передачи имеют свои ограничения", — объясняет Буславец.

Наибольшим риском для энергетики по-прежнему остаются новые удары РФ, особенно в пиковые часы – утром и вечером. И даже частичное уничтожение оборудования может иметь длительные последствия.

"Генерация, которая уже потеряна в результате октябрьских атак, не удастся быстро восстановить. Речь идет о сложных энергетических агрегатах, заказы и изготовление которых длится по меньшей мере 6 месяцев. Если удары продолжатся — ситуация только ухудшится", — предупреждает экс-министер.

Оптимистического сценария нет

О возможных сценариях развития событий также рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, точно предсказать ход событий пока невозможно, но условно ситуацию можно смоделировать по двум направлениям: нейтральному и пессимистическому. Оптимистического варианта, по мнению эксперта, пока не существует.

Скорее всего, речь пойдет даже о так называемой принудительной экономии, когда у потребителей не будут спрашивать, а вводить ограничения/отключения. Ведь часто бывает, что дефицит мощности возникает не столько в генерации, то есть производитель имеет электроэнергию, может ее дать, но есть проблемы с передачей через подстанции и сети Юрий Корольчук

Эксперт Юрий Корольчук

По мнению эксперта, для того чтобы зима прошла относительно спокойно, должны сойтись сразу несколько благоприятных обстоятельств. В первую очередь — аномально теплая погода. Это, конечно, не решит проблему, но значительно облегчит прохождение отопительного сезона. Впрочем, надеяться только на природу слишком рискованно. Кроме того, погодный фактор должен сочетаться с бесперебойной работой атомной генерации, отсутствием дефицита газа и стабильностью системы в целом.

Существует и более реалистичный умеренный сценарий: так или иначе зиму удастся пройти, но не без труда. Причем даже при относительно привычных условиях, когда морозы держатся несколько недель, но без ракетных атак, особых оснований для оптимизма нет. В нынешнем состоянии энергосистема настолько уязвима, что нескольких дней сильных морозов будет достаточно, чтобы спровоцировать масштабные отключения.

"Не на всех ключевых подстанциях НЭК "Укрэнерго", по которым активно били россияне в 2022-2023 годах и этим нанесли существенные повреждения, проведены капитальные ремонты. К сожалению, это нормально, потому что имеет значение время, деньги и отсутствие возможности заказать нормальное оборудование. Так что частично объекты еще в оперативном ремонте. К тому же разрушения потерпели Змиевская теплоэлектростанция и другие объекты ДТЭК. И все это дополнительные опасности для стабильного прохождения отопительного сезона в виде массовых отключений электроэнергии. Это могут быть разная продолжительность и в разные периоды, у кого-то даже до 20 часов, а у кого-то 10. Это пессимистический вариант", — отмечает эксперт.

Пока же, по его словам, Россия изменила подход к энергетическому террору и весной 2025 года начала активнее бить по газовой инфраструктуре. В таких условиях нейтральный сценарий означает режим ограничений на уровне 50/50 – то есть, 12 часов в сутки со светом, 12 – без него.

Пессимистический сценарий, разумеется, предполагает еще более серьезные проблемы — холодную зиму, усиление атак по энергообъектам и значительный дефицит электроэнергии по всей стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что начало отопительного сезона в Украине в этом году сместилось из-за сочетания двух факторов — аномально теплой погоды и постоянных обстрелов со стороны РФ, затрудняющих запуск систем. Несмотря на это, в отдельных регионах тепло уже начало поступать в дома.