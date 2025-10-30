Ситуация с дефицитом надолго: что означают новые удары по Добротворовской и Ладыжинской ТЭЦ

Ослабление всей системы и удар по импорту: как атаки на ТЭС скажутся на дефиците электроэнергии в Украине

Три большие теплоэлектростанции — Бурштынская, Добротворская и Ладыжинская — получили повреждения в результате новой волны российских ракетных обстрелов. Эти удары могут существенно усугубить ситуацию с энергоснабжением в центральных и западных регионах, усиливая дефицит мощности в объединенной энергосистеме.

"Телеграф" обратился к энергетическим экспертам, чтобы выяснить потенциальные последствия атак и узнать, как Украина может адаптироваться к новым вызовам в сфере генерации и распределения электроэнергии.

Профицита больше не будет. Будет больше дефицита

Повреждение сразу трех больших теплоэлектростанций – Ладыжинской, Добротворской и Бурштынской – не только обостряет дефицит мощности, но и затрудняет балансировку энергосистемы в условиях уже существующей нагрузки. Хотя масштаб и продолжительность последствий еще невозможно точно спрогнозировать, эксперты признают, что ситуация с резервами в сети усложняется, и страна входит в новый отопительный сезон с ограниченным ресурсом маневра.

"Точно могу сказать, что Ладыжинская ТЭС в свое время сильно пострадала и то, что она продолжает работать, это – невероятные усилия огромного количества людей, и энергетиков, и проектантов, и партнеров. В любом случае это шаг к тому, что дефицит мощности в украинской сети возрастет. И нам нужно готовиться к сокращению потребления", – считает Роман Зинченко, энергетический эксперт и соучредитель "Greencubator".

Роман Зиченко, соучредитель "Greencubator"

По его словам, ситуация энергетического дефицита в Украине задержится надолго, поскольку уже привычный устав профицитного государства мы потеряли.

Нам придется и развивать альтернативные транспортные коридоры для электроэнергии с одной стороны, с другой стороны больше импортировать, внедрять больше локальной генерации. Так или иначе, навыки стойкости у нас есть. Энергетическую устойчивость нам дальше нужно развивать, в частности из-за сокращения некритического потребления, из-за внедрения некоторых новых механизмов, пока в украинских сетях отсутствующих Роман Зинченко

Важная составляющая, по его словам, состоит в том, что россияне наносят удары и по дистрибуции – распределению, и по генерации. А украинские энергетики постоянно ищут новые пути транзита, и это, как говорит Роман Зинченко, непростая задача.

"В частности, оно может предусматривать восстановление или создание новых узловых подстанций и построение других путей. Я знаю, что некоторые города сейчас для того, чтобы заживить инфраструктуру свою, начали развивать собственные энергетические кольца. Энергетическое кольцо, важно для того, чтобы можно было передать электроэнергию от своей генерации на свой водоканал, на свои тепловые подстанции. Это одна из таких важных задач", – говорит эксперт.

Кроме того, Роман Зинченко надеется, что в настоящее время удалось создать определенный резерв комплектующих трансформаторов, других критических компонентов, которые будут необходимы для того, чтобы восстанавливать и строить именно узловые трансформаторные подстанции, как ключевые для нас, чтобы энергия двигалась по узлам объединенной энергетической системы.

ТЭС обречены не всюду?

Находящиеся во Львовской и Винницкой областях удары по Добротворской и Ладыжинской ТЭС уже происходили ранее. Однако, как отмечает Игорь Тынный, украинский бизнесмен, основатель и совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова", долететь до них могут только крылатые ракеты или далекая баллистика.

"Соответственно, такие станции больше шансов защитить, чем те, до которых может долететь управляемая авиабомба или баллистическая ракета малого радиуса действия", – говорит он.

Игорь Тынный, совладелец энергетического холдинга "Гидроэнергоинвест-Акванова"

Эксперт объясняет: шанс, что большая генерация выживет в прифронтовых или пограничных областях, где россияне имеют широкий спектр возможностей по поражению объектов, минимальный – по его личному убеждению, его практически нет.

"Большие станции и электроподстанции для передачи энергии, которые находятся в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, не будут стабильно работать. Их будут уничтожать сразу после восстановления, так как имеют такую возможность", — объясняет он.

Шансы защитить такие объекты в глубине территории Украины все же существенно больше, как и шанс их выживания в перспективе.

Если восстановление этих крупных электростанций на востоке Украины за большие бюджетные и донорские деньги я считаю ошибкой, потому что они все равно обречены, то у центральной части у них какой-то шанс есть Игорь Тынный

Почему Украине нужно отказываться от крупных объектов генерации

В результате российского удара по Ладыжину Винницкой области город остался без света, воды и тепла. Аналогичная ситуация, правда, пока совсем с другими хронологическими масштабами происходит в Шостке на Сумщине и в Нежине на Черниговщине. Возникает вопрос: а не повторят ли города в центре и западе судьбу прифронтовых и приграничных населенных пунктов, оставшись без света на долгое время?

Отключение света в Шостке/ГСЧС Сумщины

Роман Зинченко называет Ладыжин важным и большим энергетическим узлом – кроме ТЭС, в городе есть даже малая ГЭС. С самого начала полномасштабного вторжения город иногда находится под обстрелами – и эта проблема характерна для всех населенных пунктов, которые находятся рядом с большими энергетическими объектами, как, например, в Украинке Киевской области.

"Подобную проблему мы видим в городе Украинка. В городах, которым пришлось очень стремительно строить дополнительную тепловую генерацию. Большая генерация имеет сбросное тепло, которое следует использовать правильно. Самый правильный механизм – когенерационные станции, отдающие и тепло, и электроэнергию. Главная проблема лишь в том, что эти малые станции пока только двигаются к массовому применению в Украине", – говорит он.

Украинцы же привыкли к использованию именно больших объектов. А также не стоит забывать, что сама архитектура энергетических сетей завязывалась полностью именно на этот крупный объект, поскольку при ее создании никто не думал, что Россия будет регулярно выбивать генерацию. Сейчас, считает Зинченко, часть этой идеологии нужно будет менять.

Россия существует – угроза существует: как Украине планировать энергосистему

Ситуация с электроснабжением и почасовыми отключениями в западной части Украины остается немного лучше – на правом берегу этого года ударов по мощностям не было, к тому же определенное облегчение приносил импорт. Такие причины называет энергетический эксперт Андриан Прокоп.

Конечно, после каждой атаки ситуация сложная, затем она может немного восстанавливаться. Били по тепловым электростанциям у западной границы, и, я так понимаю, были попытки поставить под удар некоторые маршруты импорта электроэнергии. Андриан Прокоп

Андриан Прокоп/Украинский институт будущего

Смысл таких российских ударов состоит в том, чтобы уменьшить доступные мощности в электросистеме. По словам эксперта , сейчас речь идет не об отрезке какого-либо региона.

"Это, в принципе, об ослаблении электросистемы в целом, ослаблении правого берега и попытке ограничить импорт", – говорит он.

Бурштынская и Добротворская ТЭС являются одним из главных узлов и мест генерации. Угроза для этих объектов и подобных им будет оставаться актуальной еще очень долго.

"Угрозы есть до тех пор, пока Россия существует. Нам нужно учиться планировать функционирование нашей энергосистемы, исходя из реалии, которая называется "Россия существует". До тех пор, пока Россия существует, она будет воплощать агрессивные планы. Просто до 2022 года эти планы, они были в ограниченном географическом пространстве", — говорит Роман Зинченко.

Единая страна, единая система, единый дефицит

Сейчас Украине нужно совершенствовать архитектуру энергетической системы таким образом, чтобы она была способна выживать при продолжении таких агрессивных действий по отношению к ней. В качестве примера эксперт приводит Львов – город, в котором многое сделали, чтобы заживить критическую инфраструктуру.

Мы должны помнить, что генерация и дистрибуция — это разные задачи, разные составляющие. Россияне бьют по ключевым трансформаторным подстанциям, ключевым узлам передачи электроэнергии. Поэтому, конечно, редко электроэнергия из Львовской области напрямую транспортируется в Харьковскую. Но мы не забываем, что у нас функционирует объединенная энергетическая система и речь идет о сокращении доступной мощности во всей объединенной энергетической системе. Роман Зинченко

Энергетический эксперт Роман Зинченко

По его словам, вопрос ограничения электроснабжения будет стоять остро не только в части региона. Удары по ТЭС на западе Украины дадут о себе знать и в центре, и на востоке.

"Так или иначе, эта ситуация будет влиять на всю энергосистему Украины, потому что она функционирует как единое целое. Если прилетело по Прикарпатью, это не значит, что Киев может себя чувствовать спокойно. Потому что это – единственная система с единым балансом и, к сожалению, с единым дефицитом. – Мы сейчас в ситуации дефицита", – говорится в заявлении.

Так что говорить, надеяться или мечтать о том, что какой-то украинский регион будет свободен от отключений нельзя. Энергосистема страдает от единой дефицитарности.

"Определенная географическая привязка есть, но она базируется и на том, где есть история с трансформаторными подстанциями. Система единая, соответственно диспетчеры объединенной энергосистемы ищут пути для того, чтобы ищут пути для того, чтобы этот дефицит каким-либо образом компенсировать ", — заключает он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сегодняшние ракетные удары по теплоэлектростанциям в Ладыжине, Добротворе и Бурштине — еще один этап системной попытки России сорвать стабильное электроснабжение Украины в преддверии отопительного сезона. Тем временем, украинские власти активизируют дипломатические усилия с целью усиления энергетической защиты, и первые результаты международной поддержки уже начинают появляться.