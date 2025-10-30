Мощный взрыв прогремел в Днепре. Все подробности атаки России (фото)

Над городом уже поднялся столб дыма

В Днепре в четверг, 30 октября, раздался мощный взрыв. Предварительно Россия атаковала город баллистикой.

Как сообщали Воздушные силы Украины, была угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Последствия атаки на город уточняются.

Что нужно знать:

Россия ударила по Днепру примерно в 12:00 30 октября

В городе рано утром уже раздавались взрывы во время массированной атаки по Украине

По словам местных, в Днепре прогремел один взрыв. Он был настолько мощными, что его слышали в разных уголках города.

В сети уже показали фото, где видно, что после взрыва в Днепре поднялся столб дыма. Местные паблики пишут, что якобы зафиксировано попадание, на месте уже начался пожар.

Дым после взрыва в Днепре

Напомним, что в ночь на 30 октября в Днепре также раздавались взрывы. Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Враг применил крылатые ракеты Х-101 с бортов Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр", запущенные остатками Черноморского флота РФ, баллистические ракеты "Искандер", а также ударные беспилотники. Мишенью в очередной раз стала украинская энергетика — россияне пытаются с помощью террористических актов против энергетической инфраструктуры вызвать в Украине блекаут и кризис.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки 30 октября достаточно сильно пострадало Запорожье. Там много раненых, среди которых дети.