Приват24 и Мой Киевстар не работают: пользователи жалуются на сбой сервисов (фото)
Из-за технического сбоя часть пользователей не может производить платежи, переводы или проверять баланс в мобильных приложениях.
В Украине наблюдаются сбои в работе популярных приложений: Приват24 и Мой Киевстар. Об этом сообщают пользователи 1 ноября.
Что нужно знать
- Пользователи сообщают о сбоях в работе Приват24 и Мой Киевстар
- Банк работает над восстановлением сервиса
- Официальных комментариев от оператора пока нет
В Приват24 утром появилось сообщение о технических сложностях. На экране приложения отображается сообщение: "Наблюдаются сложности при проведении платежей и переводов. Мы уже работаем над решением этого вопроса". В ПриватБанке отметили:"Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить".
Параллельно пользователи Мой Киевстар также жалуются на невозможность войти в аккаунт или просмотреть состояние счета. Представители оператора пока официально не прокомментировали ситуацию. Однако в приложении появилось уведомление, что некоторые системы могут быть недоступны. Обещают, что скоро все заработает.
Причина проблем с приложениями не сообщается. Относительно других банков или мобильных операторов о перебоях в работе речь не идет. Проблемы с приложениями возникают у пользователей из разных областей Украины. Официальные причины сбоя пока не названы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о мировом масштабном сбое в работе популярных сервисов в конце октября. Не работали Сигнал, Вайбер, Гугл, Фэйсбук, Зум, Стим.