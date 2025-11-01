Приват24 и Мой Киевстар не работают: пользователи жалуются на сбой сервисов (фото)

Из-за технического сбоя часть пользователей не может производить платежи, переводы или проверять баланс в мобильных приложениях.

В Украине наблюдаются сбои в работе популярных приложений: Приват24 и Мой Киевстар. Об этом сообщают пользователи 1 ноября.

Что нужно знать

Пользователи сообщают о сбоях в работе Приват24 и Мой Киевстар

Банк работает над восстановлением сервиса

Официальных комментариев от оператора пока нет

В Приват24 утром появилось сообщение о технических сложностях. На экране приложения отображается сообщение: "Наблюдаются сложности при проведении платежей и переводов. Мы уже работаем над решением этого вопроса". В ПриватБанке отметили:"Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить".

Уведомление в "Приват24"

Параллельно пользователи Мой Киевстар также жалуются на невозможность войти в аккаунт или просмотреть состояние счета. Представители оператора пока официально не прокомментировали ситуацию. Однако в приложении появилось уведомление, что некоторые системы могут быть недоступны. Обещают, что скоро все заработает.

Уведомления в "Мой Киевстар"

Причина проблем с приложениями не сообщается. Относительно других банков или мобильных операторов о перебоях в работе речь не идет. Проблемы с приложениями возникают у пользователей из разных областей Украины. Официальные причины сбоя пока не названы.

