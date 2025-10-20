Трудно связаться с военными и не только: в Интернете глобальный сбой

Проблемы в работе сервисов фиксируют с самого утра

В понедельник, 20 октября, в сети был зафиксирован масштабный сбой. По всему миру перестали корректно работать Amazon, Zoom и ряд платформ. Возникли сбои в AWS (Amazon Web Services), на основе которой разработаны миллионы сайтов и платформ.

Что нужно знать:

Пользователи фиксируют проблемы в работе Signal и не только

Первые сбои начались с утра 20 октября

Проблемы зафиксированы в Украине, Канаде, Европе

Как сообщает Downdetector, первые сбои начали фиксироваться примерно с 9 утра. Уже через пару часов проблемы приобрели более масштабный характер.

Но если сбой социальных сетей и магазинов касается преимущественно гражданских, то проблема в работе Signal мешает работе военных. Signal — это защищенный мессенджер, который военные используют для безопасного обмена сообщениями, координатами и оперативной информацией.

Сбой в Signal

Пользователи жалуются, что им не приходят сообщения, а при попытках переустановить приложение он сообщает об "отсутствии сети". Сбой подтверждают данные сервисов, которые отслеживают проблемы в работе социальных приложений.

Известно, что проблемы в работе наблюдаются в Польше, Венгрии, Великобритании, Канаде, Украине и т.д. Однако на сайте самого мессенджера о проблемах не сообщается.

Кроме того, проблемы зафиксированы в работе Reddit, Viber, Snapchat, Slack, Roblox и Snapchat. Количество порталов, где начался сбой, растет.

Сбой в Slack

