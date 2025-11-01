Приват24 та Мій Київстар не працюють: користувачі скаржаться на збій сервісів (фото)

Через технічний збій частина користувачів не може здійснювати платежі, перекази або перевіряти баланс у мобільних додатках.

В Україні спостерігаються збої в роботі популярних додатків: Приват24 та Мій Київстар. Про це повідомляють користувачі 1 листопада.

Що потрібно знати

Користувачі повідомляють про збої у роботі Приват24 та Мій Київстар

Банк працює над відновленням сервісу

Офіційних коментарів від оператора поки немає

У застосунку Приват24 зранку з’явилося повідомлення про технічні складнощі. На екрані додатка з’являється повідомлення: "Спостерігаються складнощі під час проведення платежів та переказів. Ми вже працюємо над вирішенням цього питання". У ПриватБанку наголосили: "Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити".

Сповіщення в "Приват24"

Паралельно користувачі Мій Київстар також скаржаться на неможливість увійти в обліковий запис чи переглянути стан рахунку. Представники оператора поки офіційно не прокоментували ситуацію. Однак в додатку з'явилось оповіщення, що деякі системи можуть бути недоступні. Обіцяють, що незабаром все запрацює.

Сповіщення в "Мій Київстар"

Причина негараздів з додатками не повідомляється. Щодо інших банків чи мобільних операторів про перебої в роботі не йдеться. Проблеми з додатками виникають у користувачів з різних областей України. Офіційні причини збою поки не названі.

Раніше "Телеграф" розповідав про світовий масштабний збій в роботі популярних сервісів в кінці жовтня. Не працювали Сигнал, Вайбер, Гугл, Фейсбук, Зум, Стім.