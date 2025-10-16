Лимоны положили "Монобанк". Украинцы наклепали смешные мемы о новом сбое

"Монобанк" запустил новую игру в честь достижения отметки в 10 миллионов клиентов

В "Монобанке" 16 октября произошел масштабный сбой. Вероятнее причиной стала перегрузка приложения из-за запуска игры "Охота за лимонами". Украинцы уже шутят с этой ситуации.

"Телеграф" собрал лучшие мемы и самые смешные шутки. Заметим, что игру в лимоны в "Монобанке" запустили утром 16 октября, а уже в 11:00 пользователи начали фиксировать первые сбои.

По состоянию на 13:30 само приложение в телефоне открывается, но перевести деньги на карту или сделать какую-либо операцию сложно. С расчетами на кассах магазинов могут возникать трудности. Однако такие проблемы не очень расстроили украинцев, ведь они начали шутить.

Основная ветка мемов была направлена на то, что 15 октября совладелец "Монобанка" Олег Гороховский анонсировал "нечто интересное", а на следующий день приложение легло. Поэтому некоторые попросили в дальнейшем праздновать какие-либо достижения моно качественной работой, а не нововведениями.

Были и классические шутки о том, что мужчины в постели ночью будут теперь думать о лимонах "Монобанка". А также, что у украинцев сейчас есть дело лучше работы — собирать лимоны.

Добавим, что в новой игре "Монобанка" пользователи должны находить виртуальные лимоны в приложении. Собрав 10 лимонов, клиенты получат шанс выиграть один из 50 iPhone 17, а также специальный скин. Для владельцев детских карт дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.

