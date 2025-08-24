Был гордостью Украины и гремел на весь Союз: как одна ошибка в 90-х уничтожила уникальный завод

"Телеграф" рассказывает историю завода, покорявшего планету, а затем исчез навсегда

Среди старых промышленных зданий Тернополя до сих пор стоят свидетели былого индустриального величия — цеха, админкорпуса и конструкции Тернопольского комбайнового завода. Эти сооружения напоминают о временах, когда город был одним из центров советского машиностроения и не только, а продукция местных предприятий, например легендарного "Текстерно", славилась далеко за пределами Украины.

Сегодня "Телеграф" рассказывает об еще одном уникальном заводе, который создавал технику без аналогов, приобретал международные награды и объединял тысячи работников, но в конце концов не смог пережить экономические потрясения 1990-х годов.

Машиностроительный гигант начинался со скромной мастерской

Тернопольский комбайновый завод

25 декабря 1939 г. в Тернополе появилась небольшая машинно-тракторная мастерская площадью 1700 квадратных метров. Тридцать рабочих занимались ремонтом сельхозтехники — никто тогда не мог предположить, что из этого скромного предприятия вырастет один из крупнейших комбайновых заводов СССР.

Война прервала развитие предприятия, однако уже в мае 1944 мастерскую восстановили как Тернопольскую межрайонную мастерскую по капремонту. Пять лет спустя, в 1949-м, здесь уже занимались ремонтом тракторных и комбайновых двигателей.

Золотое время: когда Тернополь делал технику для всего Союза

Настоящий прорыв произошел в 1959 году, когда предприятие превратилось в машиностроительный завод. Здесь начали выпускать картофелемялки, силосные транспортеры и протравители семян. В декабре того же года завод переехал на новые просторные площади, где развернул масштабное производство.

Начало 1970-х стало переломным моментом – предприятие официально стало комбайновым заводом. В 1971 году со сборочных линий сошел первый свеклоуборочный комбайн СКД-2. Этот момент навсегда изменил историю предприятия и всего Тернополя.

Разработки Тернопольского комбайнового завода

Как тернопольские инженеры покорили мир

1973 год принес заводу всесоюзную славу. Тернопольские инженеры создали комплекс свеклоуборочной техники, которой не было нигде в СССР. Комбайны серии КС-6, БМ-6, БМ-6А, БМ-6Б и вспомогательные машины МРГ-6, МГШ-6 стали хитом советского сельского хозяйства.

Международное признание не заставило себя ждать. На престижных ярмарках в Лейпциге, Брно и Будапеште тернопольская техника получила от четырех до восьми золотых и бронзовых медалей. Завод освоил более 20 типов новых машин и запатентовал 62 изобретения в Украине, а общее количество новаторских решений составило 300.

На заводе была собственная культура

Предприятие стало не просто местом работы, а подлинным культурным центром. У завода была даже собственная газета "Комбайностроитель", которая объединяла партийный комитет, профсоюзы и дирекцию. Издание просуществовало с 1975 по 1996 год.

В марте 1974 года при заводе была создана хоровая капелла под руководством известного тернопольского дирижера Владимира Вернея. Через два года коллектив получил звание народного. Хор выступал на телевизионных турнирах, ездил с концертами в Болгарию, Молдову, страны Прибалтики и Беларуси.

Начало конца: как приватизация уничтожила гиганта

1993 год стал роковым для завода. Кабинет Министров разрешил приватизацию предприятия, растянувшейся на несколько лет. В 1994 году завод передал детские сады в коммунальную собственность, а в 1996 году превратился в открытое акционерное общество.

Несмотря на включение в список стратегических предприятий Украины, в 1997 году ситуация только ухудшалась. Производство упало с тысяч комбайнов в год до жалких 60-100 единиц. Причинами стали сокращение посевов сахарной свеклы, конкуренция с импортом и отсутствие средств у сельхозпроизводителей.

Продукция Тернопольского комбайнового завода в 1993 году

В 1994 году завод еще активно работал, хоть и проблемы были. Обсуждать их тогда приехал тогдашний президент Леонид Кучма.

Агония продолжительностью в десятилетие

В 2001 году из-за перехода к производству запасных частей и созданию дочерних компаний была определенная стабилизация, но ненадолго. Но это была лишь предсмертная конвульсия гиганта. Уже в 2003 году выпускались единичные партии техники.

2006 год стал началом агонии: задержки зарплат, убытки, невыполненные обязательства. В 2007 году стартовала процедура банкротства. Год спустя завод передал общежития городу. К 2012 году производство полностью остановилось.

Что осталось после индустриального великана

Что на территории Тернопольского комбайнового завода сейчас

Хотя комбайнового завода больше нет, и вряд ли когда-нибудь будет, сейчас здесь действует Тернопольский индустриальный кластер. Некоторые помещения отремонтировали – здесь разместились предприятия машиностроения, металлургии, швейные цеха, логистические компании, асфальтобетонный и бетонный заводы. Один из самых больших цехов превратили в гипермаркет "Эпицентр".

От знаменитого предприятия, когда-то создававшего уникальную технику и объединявшего тысячи людей, остались только старые здания и воспоминания. Тернопольский комбайновый завод стал еще одним символом утраченного индустриального могущества Украины, уничтоженного неэффективной приватизацией и экономическим хаосом 1990-х годов.

Напомним, "Телеграф" писал также об истории Тернопольского фарфорового завода. Что стало с легендарным тернопольским заводом, фарфор которого был в каждом доме.