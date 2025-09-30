Базар на месте болота из ртути в Киеве: как сейчас выглядит секретный завод "Радикал", производивший химическое оружие

Возле метро "Лесная" в Киеве есть место страшнее Чернобыльской зоны — бывший завод "Радикал" с 200 тысячами тонн ртутных отходов.

Во времена Советского Союза в окрестностях Киева стоял один из трех уникальных заводов страны. Здесь производилась редкая химическая продукция для обороны, энергетики и промышленности. Предприятие носило таинственное название "Завод №1000", а впоследствии стало известно как "Радикал". Работники получали высокие зарплаты, льготы и рано выходили на пенсию. Но цена была страшной — каждый день они дышали парами ртути и хлора, который во время мировой войны использовали как химическое оружие.

Сегодня от советской гордости остались только руины и 200 тысяч тонн ртутных отходов. "Телеграф" рассказывает, как выглядит сейчас территория бывшего завода "Радикал", почему экологи называют это место "медленным ртутным Чернобылем" и что угрожает тысячам живущих и работающих рядом киевлян.

Секретный завод №1000: когда советская гордость стоила здоровья тысяч рабочих

К строительству предприятия приступили в 1949 году в лесном массиве за пределами города. Но уже в 1970-х годах эта территория стала окраиной столицы. Завод был одним из трех в Советском Союзе, который производил редкую продукцию обороны и промышленности. Для ее создания использовали ртуть.

Завод Радикал — ретро фото

Поскольку предприятие было секретным, первым его названием стал "Завод №1000". Также использовалось название "Киевский завод химикатов". Позже появилось название "Радикал".

В 1951 году предприятие было запущено в эксплуатацию. В 1954-м оно начало работать на полную мощность. Продукцию производили как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Основной продукцией были хлор, бертолетовая соль, каустическая сода, каучук, серная и соляная кислоты, поролон, пенополиуретан, гермобутил и химические средства защиты растений. Особо следует выделить вещество под названием ДДТ. Это яд для борьбы с комарами и саранчой, которая уничтожала бобовые, арахис и другие культуры.

Остатки емкостей на заводе Радикал отравляют землю

В СССР ее использовали для защиты плантаций хлопка в Узбекистане. Это вещество было очень распространено в народе. Там ее называли "дуст" и активно применяли по всей стране. Например, как яд для тараканов. С его помощью пытались вывести блох у домашних животных. Иногда результат "превосходил" все ожидания — вместе с блохами подыхало и животное.

Остатки химических веществ на заводе

Что производил "Радикал" и почему это до сих пор отравляет Киев

В большинстве стран мира ДДТ начали запрещаться в 1970-х годах. Он ведь накапливался в организмах животных и человека. Кстати, в украинских ветеринарных магазинах до сих пор продают это токсичное вещество как средство против блох.

Завод Радикал был одним из лидеров советской химической промышленности. На площади в 60 гектаров разместились десятки цехов. Почти в каждом изготовляли разные химические вещества.

Завод "Радикал" — ретро фото

Отдельно следует упомянуть цех, где использовали ртуть в электрогальванических ваннах. Там раствор соли и воды путем электролиза превращали в натрий и хлор. Электролиз производился катодом ртути.

Руины химической бомбы Киева – завода "Радикал"

Натрий – это очень едкое вещество, из которого изготовляют каустическую соду. Хлор используется во многих соединениях. Из него делают отбеливающие средства.

Отработанную пульпу из электрогальванических ванн сливали в шламовое озеро на территории предприятия. При каждом цикле производства потери ртути могли достигать 1%. Кажется, не слишком много. Но это 10 кг ртути из каждой тонны.

Остатки опасных веществ на заводе

Часть этой ртути испарялась и оседала на стенах, металлоконструкциях, оборудовании и организмах персонала.

Разлитая ртуть на заводе "Радикал"

Льготы, высокая зарплата и ранняя смерть: кто соглашался работать в ртутном аду

В этом цехе работали две категории людей. Первая – это те, кто хотел большую зарплату и рано выйти на пенсию. Из-за вреда работники имели многочисленные льготы. Также здесь работали бывшие заключённые. Работая на вредном производстве, они зарабатывали себе досрочное увольнение. Из-за токсичности этому цеху запрещалось работать более восьми лет.

Химическая бомба Киева

Хлор – это боевой отравляющий газ. Во время Первой мировой войны его вместе с ипритом использовали как химическое оружие. Поэтому пары хлора точно не уступали по вредности ртутным.

Иногда на предприятии случались аварии с выбросом хлора в атмосферу. Ветром желтый дым со стенок завода сдувало в направлении жилых домов.

Руины одного из корпусов завода Радикал

Из-за производства местная река Дарница постоянно меняла цвет. В нее могли сливать химические вещества как из "Радикала", так и из находящегося рядом Института химических наук.

В некоторых цехах "Радикала" также работали с радиоактивными веществами. Но что именно там производили, неизвестно. Это были засекреченные производства.

Хлор на заводе "Радикал" был не менее опасен, чем ртуть.

Развал в 1991-м: как вместе с СССР посыпались экологические нормы киевского завода

В конце 1980-х завод начал модернизировать. Но в 1991 году, как и сотни украинских заводов, он потерпел крах. Большое количество производств стало нерентабельным из-за разрыва экономических связей и сокращения оборонных заказов. Из-за отсутствия финансирования предприятие потеряло возможность контролировать даже те незначительные экологические нормы, которые существовали.

В 1994 году завод попытались поделить на полтора десятка отдельных предприятий. Задумка заключалась в том, чтобы цеха, производящие пользующуюся спросом продукцию, продолжили работу. А другие производственные помещения расчистят и сдадут в аренду.

Завод Радикал сейчас превратился в сгнившую руину

Однако в 1996 году завод обанкротился. Производство полностью остановили. При этом большое количество наименований продукции не производил больше ни один завод Украины.

Химикаты из разных цехов производства стали переносить в электрогальванический цех. Делалось это для того, чтобы сдать помещение в аренду. Дело в том, что электрогальванический цех был так загрязнен ртутью, что очистить его было нереально. При этом химикаты оставили без охраны и хранили в неподходящих условиях, нарушая все возможные нормы безопасности.

Руины завода привлекают "сталкеров"

На территории завода хранилось 134,5 тонн ртути, 117 тонн олеума, 109 тонн серной кислоты и 62 тонны соляной кислоты. Еще как минимум 44 тонны ртутных шламов и 486 тонн шламов соляных растворов. 12,5 тонн аммиака, 3192 кг твердых радиоактивных отходов и еще 2500 тонн других химических отходов.

В КГГА заявили, что остановку производства произвели с нарушением требований природоохранного законодательства. В результате остатки химических веществ не были вывезены с предприятия. Это бездействие ежедневно ставит под угрозу здоровье киевлян.

Как тонны ртути посреди Киева отравляют землю

Развалины советской гордости и 200 тысяч тонн яда: чем закончилась история столичного "Радикала"

Наконец в 2000 году государство выделило первые 2 млн грн на очистку территории завода. По тогдашнему курсу это составляло почти миллион долларов.

Остатки опасных веществ начали вывозить из Киева

В 2001 году появилась информация, что завод даже не охраняют. Из него было украдено большое количество цветных металлов. Поймали одного преступника, воровавшего ртуть с целью продажи. Тогда к охране завода присоединили "Беркут". Но экологическая катастрофа на заводе продолжалась — в 2001 году из-за халатности здесь разлили несколько десятков тонн ртути. К ликвидации даже пришлось привлекать спасателей из Харькова. Но разлитая ртуть все равно попала в почву и хранится там сейчас.

Территория завода огромна

В 2003 году с завода было вывезено большое количество химикатов и около 100 тонн ртути и 80 тонн ртутного шлама, их отправили на переработку в Горловку. Однако финансирование быстро иссякло. Электрогальванический цех был демонтирован, но на утилизацию металлоконструкций денег уже не нашлось. Только в 2012 году на эти цели выделили 160 млн грн.

Ртутная бомба Киева

В 2009 году на месте снесенного цеха собрали еще 102 тонны ртути. Но около 200 тонн ртути просочилось в почву навсегда. Интересно, что это значительно превышает тот объем, официально хранившийся на заводе. При этом всю территорию завода сдали в аренду. Вокруг загрязненной территории открылось около 40 предприятий, некоторые из них даже связаны с пищевой промышленностью.

Бывший завод "Радикал" называют ртутным Чернобылем.

Пребывать здесь опасно – уровень ртутных паров в воздухе превышает норму в 30 раз. А летом, когда температура воздуха превышает отметку в 35 градусов, уровень ртутных паров в воздухе выше нормы в сотни раз. Затем ветер разносит все это по окрестностям.

Несмотря на это, в 400 метрах от разрушенного цеха начали строить жилой комплекс Urban Park. По данным издания " Киеввласть ", он должен состоять из 10-25-этажных домов.

Недалеко от завода расположен крупный торговый центр "Дарынок", а также рынок. Рядом есть несколько водоемов, в том числе большое озеро "Лесное".

Территория завода "Радикал"

При этом на предприятии могут оставаться остатки не только ртути, но и других испаряющихся химических веществ. К примеру, хлора.

После 2014 года работы по демеркуризации территории приостановили. Причиной послужила война на востоке страны. Единственное предприятие в Украине, которое занимается добычей и переработкой ртути – Никитовский ртутный комбинат в Горловке – оказалось в зоне оккупации.

Ртутный Чернобыль посреди Киева — фото Депо

Высказывалась идея построить в Чернобыльской зоне отчуждения специальное хранилище для ртутных отходов. Туда должны были перевести все опасные материалы. Однако идея осталась без движения.

Завод "Радикал" сейчас

В 2021 году заявили, что на полную демеркуризацию территории нужно не менее миллиарда гривен. А также необходима техническая помощь европейским партнерам. Но после начала полномасштабной войны проблема завода "Радикал" снова отошла на второй план.

Тем временем недостроенный корпус завода "Радикал" выглядит так

Летом 2017 года представитель Госпродпотребслужбы заявил, что на территории бывшего столичного завода "Радикал" в некоторых точках концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму до 30 раз. А концентрация ядовитого вещества в почве в некоторых местах превышает допустимую норму до 14,5 раза.

В январе 2022 года Деснянская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении одному из заместителей главы КГГА и бывшему ликвидатору ОАО "Радикал". Им инкриминируют уклонение от проведения на территории восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения. По данным досудебного расследования уровень концентрации ртути в атмосферном воздухе на территории и вблизи ОАО "Радикал" превышает от 2,1 до 145 раз нормативную ПДК.

Массовая доля ртути в почве тоже не соответствует нормативным показателям. Она превышает норму от 5,8 до 35,4 раза. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на территории достигает около 200 тысяч тонн, а ущерб окружающей среде вследствие загрязнения ртутью составляет более 40 млрд грн.

Глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов в интервью "РБК" назвал завод "Радикал" "медленным ртутным Чернобылем". По его словам, на условно 20 гектарах хранится 200 тысяч тонн ртутосодержащих отходов, лежащих под открытым небом. Обвинял в этом Бахматов мэра Киева Виталия Кличко.

Глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов ,фото РБК

Он упомянул японскую "болезнь Минамата". Это неврологическое заболевание, вызванное тяжелым отравлением ртутью. Признаки таковы: онемение рук и ног, мышечную слабость, потерю периферического зрения и нарушение слуха и речи. В крайних случаях может развиться безумие, паралич, кома. Смерть наступает несколько недель после появления симптомов.

Впервые недуг обнаружили в городе Минамата. Там в сточные воды сбрасывали метилртуть. Вещество накапливалось в рыбе и других морепродуктах. Проблему не могли решить в течение 36 лет, однако впоследствии определили, в чем проблема.

Человек, страдающий болезнью Минамата

"В Киеве такая же история на "Лесной". Ртуть лежит, но она проникает в грунтовые воды, они попадают в Днепр. Все ниже Киева получит потенциально такую же проблему", — пояснил Бахматов.

В 2023 году появилась информация, что ртутные земли завода Радикал хотят застроить жильем. Якобы "для военных". Подходящие земельные участки под эти нужды должен передать государственный "Укрэксимбанк".

Схема такова: банк в свое время кредитовал обанкротившееся предприятие "Блиц Информ", которое располагалось рядом с "Радикалом". После продажи имущества на аукционе еще в 2019 году банк сразу же начал его обжаловать. По решению Северного апелляционного хозяйственного суда от 4 апреля 2023 года Укрэксимбанк вернул себе залоговое имущество и земли.

Завод "Радикал". Фото ecopolitic.com.ua

Такие предприятия нельзя открывать вблизи крупных городов и рек. На подобном производстве должны были установить бетонную ванну, которая не позволила бы попасть ртути в грунт. Экологическая катастрофа произошла из-за халатности советской власти. Но это не оправдывает киевские городские власти, которые 28 лет не могут закрыть этот вопрос, тем самым подставляя под опасность жизнь и здоровье киевлян.

Завод "Радикал" в современном состоянии

Главное управление экологии и охраны природных ресурсов не рекомендует подходить к заводу Радикал ближе, чем на километр. Это одно из самых безлюдных мест Киева.

Сегодня у метро "Лесная" стоят руины того, что когда-то было гордостью советской промышленности. А в почве под ними лежит яд, отравляющий столицу. И пока власть ищет деньги и возможности для очищения, киевляне продолжают дышать воздухом, в котором ртути в сотни раз больше, чем должно быть.

С заводом никто ничего не делает

