"Серп и Молот": как харьковский завод-гигант, кормивший СССР двигателями, превратился в 50 гектаров пустыря

История предприятия, пережившего две мировые войны, создала миллион двигателей и работала более века, но не смогла выдержать экономический кризис независимой Украины

5 апреля 1931 года формировщики харьковского завода "Серп и Молот" поставили свои подписи под документом, который стал частью истории советского машиностроения. Тогда немногие могли представить, что через семь десятилетий от предприятия, которое кормило пол Украины двигателями для тракторов и комбайнов, останется лишь пустырь на 50 гектаров. И история этого промышленного великана — это рассказ о взлетах и падениях, об индустриализации и кризисе, о тысячах человеческих судеб и разрушенных мечтах.

"Телеграф" рассказывает, как одно из старейших предприятий Харькова выжило во время двух мировых войн, создало миллионы двигателей для сельского хозяйства всего СССР, но не смогло пережить экономический кризис независимой Украины и превратилось в несанкционированную свалку вместо обещанного современного микрорайона.

Немецкое наследие и советская национализация: как частная мастерская стала государственным гигантом

Все началось в 1882 году, когда в Харькове появилось новое предприятие. Через тринадцать лет его превратили в акционерное общество под названием "Гельферих-Саде", производившее бороны, плуги и другое оборудование для аграриев. Владельцем завода был немецкий предприниматель Макс Гельферих, который увидел в Харькове перспективный рынок для сельскохозяйственных машин.

Акционерное общество "Гельферих-Саде"

К 1917 году здесь уже трудилось около трех тысяч рабочих, а предприятие имело литейный, кузнечный, токарный, слесарный, столярный, ремонтный, котельный цеха, силовую станцию и цех по производству оборонной продукции . Завод выпускал 120 видов продукции для села: плуги, бороны, сеялки, молотилки, веялки, соломорезки, сенные прессы, корнерезки и т.д.

"Гельферих-Саде" — как выглядело предприятие

Революция кардинально изменила судьбу завода. В начале 1918 года руководство общества "Гельферих-Саде" объявило о закрытии предприятия. В ответ Совет народных комиссаров РСФСР принял решение о национализации завода, чтобы сохранить производство. Так, харьковское предприятие стало первым национализированным промышленным объектом города.

В 1919 году завод возобновил работу и начал выполнять военные заказы. Из-за дефицита электроэнергии и сырья работали только три цеха. Здесь ремонтировали бронепоезд, артиллерийские орудия и пулеметы. В 1922 году предприятие получило новое название — 1-й государственный завод сельскохозяйственного машиностроения "Серп и молот". Тогда же построили стадион, который стал известным в городе.

Стадион "Серп и молот"

Индустриализация и война: как завод пережил две эпохи и эвакуацию в Саратов

Как выглядел завод в 20 веке

В начале 1930-х на предприятии работало 800 человек, и дела стали улучшаться. В 1923 г. в состав "Серпа и Молота" присоединили промышленную инфраструктуру бывшего завода сельскохозяйственных машин Мельгозе. К концу 1925 г. удалось восстановить довоенные и дореволюционные мощности.

Через два года объем производства превышал на 83% довоенный уровень в 1913 году. Около 90% продукции составило ручное и кухонное сельскохозяйственное оборудование. Во время индустриализации Советского Союза завод реконструировали по проекту института "Гипротракторосельхозмаш".

В первые пятилетки СССР харьковское предприятие освоило производство тракторных молотилок, свеклокопателей и зерноочистительных машин. К началу Второй мировой войны здесь работало около девяти тысяч человек.

Открытка завода

Война и нацистская оккупация Харькова оказали большое влияние на жизнь завода. После начала боевых действий предприятие перешло на выпуск военной продукции. С приближением германских войск завод эвакуировали в российский город Саратов. Заводские помещения подверглись серьезным разрушениям.

Золотая эпоха моторостроения: миллион двигателей и 190 тысяч моторов ежегодно

Вход на завод "Гельферих-Саде"

После освобождения Харькова в 1943 году предприятие было возобновлено. Уже с 1944 года здесь возобновили выпуск сельскохозяйственной техники. Быстрый темп восстановления связан с острой необходимостью создания новой техники вместо устаревшей и поврежденной.

Двигатель, производившийся на заводе

7 сентября 1949 года Совет Министров СССР принял решение об организации изготовления двигателей на заводе "Серп и молот" и создании специализированного конструкторского бюро. Сначала здесь производили бензиновые двигатели для прицепных комбайнов, но впоследствии перешли на дизельные, которые были более мощными и экономичными.

1953 стал переломным для харьковского завода. Тогда начались работы по созданию первого в Советском Союзе легкого дизельного двигателя для сельскохозяйственных машин. Речь идет о двигателе СМД-7, предназначенном для тракторов, комбайнов и другой техники. Серийное производство началось спустя пять лет после завершения испытаний.

"Мой муж работал на этом заводе. Приятные воспоминания. Мои дети ходили в сад от этого завода. Детский сад был очень крут по тем временам, там было два бассейна, один на улице, второй в помещении", — вспоминает жительница Харькова Мила.

Как выглядел завод "Серп и молот" в 20 веке

В 1962 году завод создал двигатель СМД-14, технические характеристики которого в то время были очень высокими. Производственные мощности постоянно расширялись. В 1967 году они включали 125 поточных и 39 автоматических линий. В том же году на харьковском предприятии изготовили миллионный дизельный двигатель.

Рабочая площадь завода тоже росла. К 1971 году в его составе было 14 основных и 12 вспомогательных цехов. В начале 1974 года предприятие выпускало ежегодно около 190 тысяч двигателей более сотни модификаций разного назначения. Через год завод стал главным предприятием производственного объединения "Серп и Молот".

Работники предприятия

В конце 1970-х была разработана концепция шестицилиндровых дизельных двигателей СМД. В опытно-конструкторском бюро создали варианты дизельных двигателей на базе СМД-31 для тракторов ХТЗ. Создали опытные образцы и провели эксплуатационные испытания, но эти двигатели не запустили в серийное производство.

В 1980-х годах в цехах завода работало 40 автоматических и 120 потоковых линий. Предприятие освоило серийный выпуск двигателей СМД-23 и СМД-31 мощностью 160 и 200 лошадиных сил для зерноуборочных комбайнов типа "Дон".

Крах империи: как экономический кризис превратил флагман промышленности в банкрота

Руины завода "Серп и молот"

В течение нескольких лет завод "Серп и молот" входил в число ведущих предприятий, специализировавшихся на изготовлении двигателей и запасных частей к тракторам, комбайнам и другой зерноуборочной технике. В 1988 году понадобилось наращивание мощностей для производства энергоемких двигателей, которые по технико-экономическим показателям не уступали бы зарубежным аналогам.

Для организации производства новых двигателей требовалась серьезная реконструкция и техническое перевооружение всего предприятия. Начали строить 161 тысяч квадратных метров производственных площадей и реконструировать 120 тысяч квадратных метров с заменой устаревшего оборудования на всех цехах. На заводе монтировали около 100 новых автоматизированных линий и создавали автоматизированные цех по изготовлению блоккартеров и коленчатых валов.

Распад СССР и экономический кризис в Украине привели предприятие в тяжелое положение. Завод попал в сложную ситуацию из-за низкого качества продукции, которая оказалась неконкурентоспособной в условиях рыночной экономики. Значительно сократился заказ сельхозтехники со стороны предприятий-заказчиков.

Завод превратили в открытое акционерное общество. Уставный фонд составил 2,43 миллиона гривен, из которых 63,59% акций принадлежали государству, 26% — лизинговой компании "Украгромашинвест". В 2002 году завод произвел только 275 двигателей при производственной мощности 200 тысяч двигателей в год.

3 октября 2005 года Хозяйственный суд Харьковской области признал завод "Серп и Молот" банкротом. Предприятие официально прекратило существование. В 2015 заводские помещения снесли, а территория площадью около 50 гектаров превратилась в пустое место.

Как выглядела территория завода "Серп и молот" до войны

После банкротства территорию завода планировали использовать для масштабных проектов. В 2008 году компания МКГУ начала разработку проекта коренного редевелопмента этого района. Планировалось построить многопрофильный сити-парк, где должны разместиться офисные, жилые, складские, торговые и развлекательные объекты. Говорилось также о новом микрорайоне, однако этого так и не произошло.

Так Харьков потерял своего легендарного промышленного гиганта, работавшего более столетия и кормившего рабочими местами тысячи семей. Вместо шума станков и гудков смены на 50 гектарах земли на Московском проспекте теперь царит пустота.

"Серп и молот" — далеко не единственный завод в Украине, не выдержавший реалий рыночной экономики. Ярким примером также Винницкий ламповый завод, где работало 11 тысяч человек, изготовляли секретные лампы для ракет под расписку и легендарную игру "Ну, погоди!". Однако предприятие не пережило 2000-х.