Могли бы иметь отечественный Philip Morris. Как Украина потеряла огромную табачную фабрику в Прикарпатье

История табачного завода, который при Австро-Венгрии экспортировал продукцию в Европу и Латинскую Америку, а теперь превратилась в руины

В селе Заболотов в Ивано-Франковской области находятся более 15 корпусов старой табачной фабрики. Постройки в стиле эпохи Возрождения с толстыми железными колоннами помнят времена Австро-Венгрии, когда здесь обрабатывали табак из Кубы, Бразилии и Пуэрто-Рико. Фабрика экспортировала продукцию в Европу и Латинскую Америку и считалась одной из лучших в регионе.

"Телеграф" рассказывает, как работала табачная фабрика в Прикарпатье во времена Австро-Венгрии, почему в одном из зданий до сих пор живут люди и что теперь делает прокуратура с комплексом, который является объектом культурного наследия.

Армянская семья, британский директор и 11 гектаров под табачными полями: что известно об учреждении предприятия в Заболотове

Как когда-то выглядел корпус фабрики в городе Заболотов

Табачно-ферментационный завод в Заболотове был запущен в 1872 году во времена Австро-Венгрии. До этого на этом участке несколько лет работал перевалочный пункт армянской семьи Агапсовичей. Самым известным руководителем и технологом фабрики стал британец Ян Беффингер.

Промышленный комплекс занимал 11 гектаров вместе с полями. На территории построили 15 основных построек в стиле эпохи Возрождения и немало вспомогательных сооружений. Здесь находились административные помещения, столовая, клуб, котельная, дом для гостей, гаражи, механические и столярные цеха. Отдельно стояли ферментационные камеры, где обрабатывали табак по особой технологии.

Более 15 корпусов старой фабрики стоят запущенными. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

"Этот комплекс насчитывает 15 домов, которые являются культурным наследием. Также очень много советских достроек: гаражей, служебных помещений и еще различных производственных сооружений. Сама площадь вместе с полями — 11 гектаров. Здесь были природные условия ферментации, и это позволяло изготавливать намного более здоровую, лучшую продукцию", — рассказывает студент "Суспільному".

Территорию фабрики вымостили по каменным дорогам и мощеным тропинкам. Сейчас они прячутся под слоем земли и травы, но иногда видны старые польские люки и австрийские фонари.

Здесь возделывали табак из Кубы и Бразилии. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

Завод использовал как местное сырье, так и импортный табак из Латинской Америки. Сюда везли листья из Кубы, Пуэрто-Рико и Бразилии. На фабрике применяли особый метод ферментации, который, по данным, уменьшал вред от курения.

Экспорт в Европу, производство сигар и конкуренция с мировыми брендами: чем гордилась фабрика во времена Австро-Венгрии

Фабрика работала до 2006 года. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

Продукция Заболотовской фабрики была настолько качественной, что ее экспортировали в страны Европы и Латинской Америки. Предприятие считалось одним из пяти лучших табачных заводов на Галичине при Австро-Венгрии, а впоследствии и Польше.

"Производство в Заболотове было одним из лучших. Сейчас эти помещения можно восстановить. Передать что-то для промышленности, что-то для коммерческой основы. Можно делать какие-то и культурно-художественные центры. То есть у фабрики хорошая перспектива", — говорит историк Андрей Бойда.

На заводе был отдельный цех, где крутили сигары. Производство работало без остановок и поставляло продукцию на внешние рынки. Фабрика могла конкурировать с мировыми производителями благодаря качественному сырью и уникальной технологии обработки. В свое время завод был прямым конкурентом Marlboro и Philip Morris.

Один из домов на территории служил общежитием для работников. Сооружение возводили в стиле неоренессанса с массивными железными колоннами, возможно, залитыми внутри бетоном. Именно эти колонны помогли зданию дожить до наших дней в относительно сохранном виде.

Когда-то здесь экспортировали продукцию в Европу. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

"Нас продали, как рабов, вместе с заводом": как советские власти прекратили производство сигар и что произошло после 1991 года

Фабрика была конкурентом Marlboro и Philip Morris. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

При советской власти производство сигар на фабрике было закрыто. Завод перепрофилировали и оставили только выращивание и обработку табака. Предприятие продолжало поставлять сырье на все фабрики Украины, выпускавшие сигареты. В то время это был один из пяти подобных заводов в стране.

Фабрика работала до 2006 года. После закрытия владелец вывез весь металлолом с территории, включая батареи отопления в жилых зданиях. Исчезла газовая котельная, обогревавшая помещение.

В одном из домов на территории фабрики до сих пор живет Елена Осадчук. Ее муж с 1955 года работал секретарем директора завода, потому семья получила квартиру в здании комплекса.

Окна без оконных стекол смотрят на пустые поля. Фото – "Суспільне" Ева-Франковск

"Когда уже начали продавать завод, то оставили нас вне борта. Продали, как рабов, вместе с заводом. Сейчас у меня внучка совершеннолетняя, я не могу паспорт забрать. Вы понимаете? Потому что нужно согласие хозяина. А где его взять, того хозяина, как он не приезжает? Не дали приватизировать и все".

Во времена независимости завод продали, и с тех пор владельцы постоянно менялись. Семье Елены Осадчук предлагали деньги вместо квартиры, но средств хватало разве что на курятник или маленькую хижину.

"Все деревья уничтожили, весь лом. Вас бы вела по цехам, там страшное, что делается . Была газовая котельная, чтобы отапливать дом, а сейчас мы носим дрова на третий этаж на плечах, потому что чем отапливать? Хорошо, что еще есть печки", — говорит Елена Осадчук.

Комплекс является памяткой культуры местного значения. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

Прокуратура через суд требует охранных договоров: почему владельца не могут найти два года и что угрожает зданиям

Толстые железные колонны помнят времена Австро-Венгрии. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

Коломыйская окружная прокуратура подала в суд на владельца — частное акционерное общество "Прикарпатбак". Прокуратура требует заключить с Коломыйской райгосадминистрацией охранные договоры на объекты культурного наследия местного значения. Это административное здание и производственный комплекс из 15 зданий фабрики.

Сейчас дома заброшены, никто за ними не смотрит. Сам владелец давно махнул рукой на эти объекты культурного наследия. Постройки фабрики находятся в аварийном состоянии. На третьем этаже общежития прогнил деревянный пол, в нем образовались дыры. На первом этаже по-прежнему лежат советские полотняные мешки с остатками табака.

Советские мешки с табаком все еще лежат. Фото – "Суспільне" Ивано-Франковск

Время идет, а решения о будущем комплексе нет. Более 15 корпусов в стиле эпохи Возрождения постепенно разрушаются, прячась под слоями земли и травы, как и дорога, которая когда-то вела к воротам фабрики. Австрийские фонари и польские люки напоминают о времени, когда здесь кипела жизнь, а табак из Заболотова знали в Европе и Латинской Америке.

