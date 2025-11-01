Россия неоднократно пыталась захватить украинский Крым: Кучма рассказал подробности

Еще в 2003 году россияне пытались захватить остров Тузла площадью 3,5 кв. км, где в то время не было ни одного украинского пограничника

Украине удалось остановить Владимира Путина и заставить Россию отступить от Крыма на десять лет, до 2014-го. Это, считает 2-й президент Леонид Кучма, был самым важным из всех выигрышей времени, которое страна получила за его руководство страной.

Впрочем, считает политик, десять лет, выигранных в РФ для Украины, были упущены следующим поколением власти. Об этом BBC рассказал бывший глава государства.

Причем, отмечает он, главную битву за украинский Крым нужно было вести не столько за Тузлу, сколько "за ум и души крымчан".

Противостояние между Украиной и РФ за Тузлу

По информации "УП", 29 сентября 2003 г. россияне подогнали строительную технику на Тамань и по мели начали наращивать дамбу в сторону Тузлы, ежедневно добавляя по 150 метров. Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины, генерал-лейтенант Михаил Коваль позвонил АП по поводу инцидента, пытаясь санкционировать отправку пограничников на Тузлу и укрепление острова, но Леонид Кучма как раз находился в заграничной командировке, а глава администрации Виктор Медведчук бросил трубку.

Строительство дамбы со стороны Тамани

Поэтому Коваль приказал руководителям пяти региональных управлений Госпогранслужбы отобрать по 30 искусных бойцов и отправить на Тузлу якобы для "проведения соревнований по рукопашному бою на первенство среди ГПСУ".

Пограничники построили пять дотов с пулеметными бойницами в местах возможной высадки десанта и установили заграждения, превращая этот квадрат в "огневой мешок". Кроме того, с помощью гидрографов буями обозначили границу между Украиной и РФ, где раньше она не была демаркирована.

Дот на Тузле

Моряки отправляют из Балаклавы в Керченский пролив имеющиеся корабли, усиливая 23-й Керченский отряд морской охраны, а Харьковская авиационная эскадрилья отправляет в Крым несколько вертолетов. На остров загоняют два бронированных транспортера с танковыми двигателями и гусеницами, маскируя их под настоящие танки.

Пограничный столб на Тузле

Тем временем Кучма, находясь в заграничной командировке, несколько раз пытается связаться с Путиным, но тот избегает разговоров. Поэтому президент Украины упраздняет всю программу визитов и немедленно вылетает в Крым. Уже на пути в Украину Кучме удалось связаться с Путиным, разыгравшим искреннее удивление и пообещавшим "разобраться".

23 октября 2003 г. Михаил Коваль (справа) докладывает Леониду Кучме о ситуации на Тузле.

23 октября украинский президент добрался до острова, откуда снова позвонил Путину и предупредил, что отдал приказ открывать огонь на поражение по нарушителям границы. В тот же день россияне остановили строительство дамбы. До Тузлы оставалось сто метров.

Тузла в конце 2002 года

Тузла в 2025 году

Также Кучма отметил, что несколько раньше угроза аннексии Крыма также была вполне реальной.

В 1994-1995 годах власть в Крыму захватила сепаратистская администрация нелегитимного "президента" Мешкова, взявшего прямой курс на Россию, а его правительство состояло из российских граждан, силовиками руководили офицеры российских спецслужб.

"Весной 1995-го я приказал ликвидировать этот неконституционный режим: наши спецназовцы разоружили охрану Мешкова, а его депортировали в РФ", — вспомнил Леонид Кучма.

