Сколько Путин собирается сидеть на троне, и почему у Трампа так не получится

Путин хочет управлять Россией еще 24 года, а Трамп будет отстранен от власти через три года

Президент России Владимир Путин, которому сейчас 73 года, планирует править в Кремле до 97 лет. При этом 79-летний американский лидер Дональд Трамп будет вынужден уйти в отставку в возрасте 82 лет.

Президент Дональд Трамп во время перелета из Японии в Южную Корею публично заявил, что не сможет баллотироваться на третий срок. Об этом, как пишет британский таблоид Daily Star, глава Белого дома заявил журналистам на борту Air Force One.

Что нужно знать

Конституция США не разрешает Трампу баллотироваться на третий президентский срок

Путин, по данным СМИ, хочет остаться у власти до 97 лет

В 2050 году президент РФ планирует передать должность своему сыну Ивану

Комментарии Трампа последовали за давними спекуляциями о том, может ли президент цепляться за власть сверх двухсрочного лимита, закрепленного в Конституции. Интерес подогревали и сувенирные кепки "Трамп 2028".

Дональд Трамп с сувенирной кепкой

Почему Трамп не может баллотироваться на третий срок

Дональд Трамп

22-я поправка, ратифицированная в 1951 году, запрещает политику третий президентский срок. Для изменения этого потребуется новая поправка, требующая одобрения Конгресса. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон дал понять, что путь к третьему сроку заблокирован законом, подтвердив, что обсуждал этот вопрос с Трампом. Он считает, что президент полностью понимает юридические ограничения.

Спикер Майк Джонсон (посередине)

Сам Трамп также считает, что ему не разрешат баллотироваться. В то же время он считает госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Д. Вэнса сильными претендентами на пост президента от республиканцев.

Амбиции Путина

Владимир Путин

Тем временем российский президент Владимир Путин, как отмечают журналисты, полон решимости полностью переписать правила власти. Он планирует оставаться на своем посту до тех пор, пока ему не исполнится 97 лет, и передать ключи от Кремля своему сыну Ивану, которому в настоящее время всего 10 лет.

Издание напомнило, что данное откровение появилось в результате приватной беседы президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина, в которой политики обсуждали возможность достижения 150-летнего возраста.

В то же время британское издание приводит слова российского журналиста-расследователя Ильи Давлятчина, который считает, что Путин собирается сидеть в Кремле до 2050 года, пока его старшему сыну Ивану, рожденному спортсменкой Алиной Кабаевой, исполнится 35 лет.

Стоит отметить, что в 2020 году в РФ была переписана конституция страны, "обнулившая" сроки Путина. Таким образом, согласно действующему в России законодательству, Путин сможет оставаться у руля до 2036 года. А вот каким образом глава Кремля намеревается продлить этот срок, издание не уточняет.

