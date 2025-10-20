Били всем селом: где Виталикам лучше не выходить из дома, забавные локации на Google-карте

Такие метки есть даже за пределами Украины

На Google-карте Украины можно найти локации с довольно необычными названиями, которые им дают люди. К одним из таких можно отнести локацию "Гатили Віталіка всім селом".

Что интересно, метки с таким названием есть и за пределами Украины. Однако подпись локации немного отличается.

Так, метка "Гатили Віталіка всім селом/поліссям" (т.е. "Били Виталика всем селом") есть в Житомире на улице Фещенка-Чопинского, в Харьковской области в селе Родное на улице Лесной, на улице 8-го Марта города Андрушевка Житомирской области.

Улица Фещенка-Чопинского в Житомире

Село Родное в Харьковской области

Город Андрушевка Житомирской области

Локация с аналогичным названием есть даже заграницей — в Гази в Греции. А в Польше в городе Новый Тарг название немного другое — "Гатили Віталіка всім хостелом".

Где на карте есть метки "Гатили Віталіка всім селом"

Гази в Греции

Новый Тарг в Польше

В социальных сетях отмечают, что на картах есть также аналогичные локации, но с другими именами. Пользователи поделились скриншотами, на которых видны похожие метки.

Где на карте есть метки "Гатили всім селом", но с другими именами

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине есть целое село "по набиванию кабин". В этом же селе на гугл-карте есть и следующие метки: как "Блок-пост ненабитих кабін", "Перебиття набитих кабін" и так далее.