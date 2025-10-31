Без улыбки не прочесть. Что скрывает "пахучее" название села на Франковщине

Первое письменное упоминание о селе датируется еще XV веком

В Украине есть село с довольно забавным названием, а именно Пуков в Ивано-Франковской области. Этому населенному пункту более 500 лет, но оно до сих пор существует.

"Телеграф" расскажет историю Пукова, а также происхождение забавного названия. Отметим, что Пуков находится в Рогатинской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

Пуков — это село в Украине, расположенное на автодороге Стрый — Тернополь (E50 М12), в 7 км от Рогатина. Численность населения по состоянию на 2001 год составила 1052 человека.

Первое письменное упоминание о селе датируется 1419 годом в Литовской метрике "Мартикулярум Регни, Полония сумария", издание 1910 года. Также было упоминание 10 февраля 1438 года. Тогда Николай Парава отдал часть села шляхтичу Николаю из Дзержанова (Нурская земля) гербу Гримала. Он позже построил в селе имение и начал подписываться "с Пукова" или "Пуковский".

Также были упоминания в 1448 году в первом томе "Рогатинские земли". Кроме того, в селе сохранилась плебания, построенная, как свидетельствуют старожилы, еще 200 лет назад. В 1886 году ее ремонтировали. Это зафиксировано в надписи на фронтоне двускатного крыльца на главном фасаде.

Село Пуков

В Пукове есть по меньшей мере две достопримечательности — это ботаническая достопримечательность природы "Чертова Гора", а на севере — лесной заказник Журитин.

Чертовая гора

Как образовалось название села

Есть несколько версий происхождения названия села, и хотя Пуков веселит немало людей, историки не считают, что его наименование связано с пуками. Вероятнее название просто видоизменилось под влиянием времени.

Теории формирования названия Пуков:

По мнению исследователя А. Купчинского, название "Пуков" происходит от собственного имени "Пук". Вероятнее, такое имя возникло до образования Галицкого княжества или во времена его существования. Историки считают, что сначала село называлось "Путов" — от слова "путь" — путь, дорога. Но впоследствии звук "Т" заменили "К", так и образовался "Пуков". Еще по одной из версий село называлось "Буков", от одноименного растения, но затем превратилось в "Пуков".

