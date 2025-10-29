Укр

Здесь самое чистое озеро Киевщины: как добраться до водоема в гранитных скалах

Каролина Терещенко
Читати українською
Бушевское озеро
Бушевское озеро. Фото Коллаж "Телеграфа"

Возле села Бушево находится Голубое озеро, которое называют еще Чистым озером. Это место славится своими видами.

Среди живописных ландшафтов Киевской области, недалеко от села Бушево, расположено Бушевское озеро — один из самых чистых и красивых водоемов региона. Это место привлекает туристов своей прозрачной голубой водой и царящим вокруг спокойствием.

"Телеграф" рассказывает, почему стоит побывать на озере и как до него добраться.

История озера

В советское время на месте озера функционировал гранитный карьер. После прекращения добычи породы яма постепенно заполнилась родниковой водой, образовав озеро с кристально чистой водой. По данным санитарно-эпидемиологической службы, вода в озере одна из самых чистых в Киевской области.

Почему стоит посетить

Голубая вода, как на курортах Хорватии

Бушевское озеро – это не просто пруд или затопленный карьер. Его вода имеет невероятный бирюзовый оттенок, изменяющийся в зависимости от погоды и времени суток. И это не фотошоп – глубина, природные источники и гранитное дно создают эффект чистого горного озера. Здесь можно сделать фото, которые будут смотреться как с дорогого европейского курорта.

Голубое озеро в селе Бушево
Голубое озеро в селе Бушево

Место, где легко "перезагрузить" голову

Это озеро – идеальный побег для тех, кто устал от городского шума, работы 24/7 и бесконечной суеты. Здесь тихо. Никакого гула трасс, только легкий ветер, пение птиц и журчание воды. Днем – тень сосен и расслабление на берегу. Вечером – звездное небо, которое в городе не увидишь.

Идеальное место для пикника или кемпинга

У озера есть уютные поляны, где можно поставить палатку, разжечь костер и провести ночь под открытым небом.

Голубое озеро в селе Бушево
Чистое озеро Киевской области

Как добраться

Бушевское озеро расположено примерно в 110 км от Киева, между городами Белая Церковь и Мироновка, вблизи села Бушево. Удобнее всего добираться собственным транспортом, двигаясь по трассе Е95 в направлении Белой Церкви, а затем следуя указателям на Бушево. От столицы около 1,5-2 часа дороги.

Общественным транспортом: электричкой в Мироновку или Белую Церковь, далее — автобусом или автостопом в село Бушево.

Для тех, кто ищет место для спокойного отдыха на природе, Бушевское озеро станет отличным выбором. Его природная красота и чистота воды оставят незабываемые впечатления.

