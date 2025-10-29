Здесь самое чистое озеро Киевщины: как добраться до водоема в гранитных скалах

Возле села Бушево находится Голубое озеро, которое называют еще Чистым озером. Это место славится своими видами.

Среди живописных ландшафтов Киевской области, недалеко от села Бушево, расположено Бушевское озеро — один из самых чистых и красивых водоемов региона. Это место привлекает туристов своей прозрачной голубой водой и царящим вокруг спокойствием.

"Телеграф" рассказывает, почему стоит побывать на озере и как до него добраться.

История озера

В советское время на месте озера функционировал гранитный карьер. После прекращения добычи породы яма постепенно заполнилась родниковой водой, образовав озеро с кристально чистой водой. По данным санитарно-эпидемиологической службы, вода в озере одна из самых чистых в Киевской области.

Почему стоит посетить

Голубая вода, как на курортах Хорватии

Бушевское озеро – это не просто пруд или затопленный карьер. Его вода имеет невероятный бирюзовый оттенок, изменяющийся в зависимости от погоды и времени суток. И это не фотошоп – глубина, природные источники и гранитное дно создают эффект чистого горного озера. Здесь можно сделать фото, которые будут смотреться как с дорогого европейского курорта.

Голубое озеро в селе Бушево

Место, где легко "перезагрузить" голову

Это озеро – идеальный побег для тех, кто устал от городского шума, работы 24/7 и бесконечной суеты. Здесь тихо. Никакого гула трасс, только легкий ветер, пение птиц и журчание воды. Днем – тень сосен и расслабление на берегу. Вечером – звездное небо, которое в городе не увидишь.

Идеальное место для пикника или кемпинга

У озера есть уютные поляны, где можно поставить палатку, разжечь костер и провести ночь под открытым небом.

Чистое озеро Киевской области

Как добраться

Бушевское озеро расположено примерно в 110 км от Киева, между городами Белая Церковь и Мироновка, вблизи села Бушево. Удобнее всего добираться собственным транспортом, двигаясь по трассе Е95 в направлении Белой Церкви, а затем следуя указателям на Бушево. От столицы около 1,5-2 часа дороги.

Общественным транспортом: электричкой в Мироновку или Белую Церковь, далее — автобусом или автостопом в село Бушево.

Для тех, кто ищет место для спокойного отдыха на природе, Бушевское озеро станет отличным выбором. Его природная красота и чистота воды оставят незабываемые впечатления.

