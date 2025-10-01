Его сжигали турки, а потом там была застенка: что известно о Збаражском замке и как туда доехать (фото)

Збаражский замок несколько раз восстанавливали

Среди самых популярных замков в Украине одно из ведущих мест занимает не только Чинадиевский замок, но и Збаражский в Тернопольской области. Он славится многовековой историей и архитектурой.

"Телеграф" решил выяснить, чем особенный Збаражский замок, что там происходило, а также как можно туда добраться.

История Збаражского замка

Збаражский замок на Тернопольщине построили в XVII веке благодаря усилиям князей Христофора и Юрия Збаражских. На территории расположены дворец, казематные валы, четыре бастиона и ров с водой. На углах оборонительных валов можно увидеть пятиконечные башни. Дворец выполнен в стиле позднего Возрождения.

На протяжении своей истории замок стал местом ожесточенных боев. В 1649 году польская армия закрепилась возле замка и пережила осаду казацкого войска во главе с Богданом Хмельницким и татарами, которые были его союзниками. В 1675 году крепость захватили турки, а затем сожгли.

Збаражский замок, фото Галины Струс, "Телеграф"

В XIX веке на территории замка действовал сахарный завод, которым управлял генерал Бема. В 1896 году здесь произошел пожар. В 20-30-е годы польские офицеры запаса пытались отстроить замковый дворец и приспособить его под гимназию. Однако в 1939 году началась Вторая мировая война, и им это не удалось. Некоторое время здесь действовала застенка НКВД.

Что посмотреть в Збаражском замке

В 1984 году во дворце был создан молодежный культурно-спортивный комплекс. А после обретения Украиной независимости в Збаражском обустроили краеведческий музей.

Музей внутри Збаражского замка, фото Галины Струс, "Телеграф"

Зал музея в Збаражском замке, фото Галины Струс, "Телеграф"

В помещении музея можно увидеть макет Збаражского замка, старинные картины, бюсты исторических деятелей, например Богдана Хмельницкого. Также в отдельных залах стены украшены лепниной, позолоченными зеркалами, помпезными светильниками.

Лепнина и старинная мебель в Збаражском замке, фото Галины Струс, "Телеграф"

Посуда в Збаражском замке, фото Галины Струс, "Телеграф"

Интерьер Збаражского замка, фото Галины Струс, "Телеграф"

Как добраться до Збаражского замка

В первую очередь вам нужно приехать в Тернополь. Из многих областных центров курсируют автобусы и поезда в город. Из Харькова стоимость билетов составляет около 500 гривен, из Киева – около 200 гривен, со Львова – 150 гривен.

После этого вам нужно добраться до автовокзала в Тернополе и сесть на маршрутку до Збаража. Это обойдется вам в 60 гривен.

