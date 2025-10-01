Его сжигали турки, а потом там была застенка: что известно о Збаражском замке и как туда доехать (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Збаражский замок несколько раз восстанавливали
Среди самых популярных замков в Украине одно из ведущих мест занимает не только Чинадиевский замок, но и Збаражский в Тернопольской области. Он славится многовековой историей и архитектурой.
"Телеграф" решил выяснить, чем особенный Збаражский замок, что там происходило, а также как можно туда добраться.
История Збаражского замка
Збаражский замок на Тернопольщине построили в XVII веке благодаря усилиям князей Христофора и Юрия Збаражских. На территории расположены дворец, казематные валы, четыре бастиона и ров с водой. На углах оборонительных валов можно увидеть пятиконечные башни. Дворец выполнен в стиле позднего Возрождения.
На протяжении своей истории замок стал местом ожесточенных боев. В 1649 году польская армия закрепилась возле замка и пережила осаду казацкого войска во главе с Богданом Хмельницким и татарами, которые были его союзниками. В 1675 году крепость захватили турки, а затем сожгли.
В XIX веке на территории замка действовал сахарный завод, которым управлял генерал Бема. В 1896 году здесь произошел пожар. В 20-30-е годы польские офицеры запаса пытались отстроить замковый дворец и приспособить его под гимназию. Однако в 1939 году началась Вторая мировая война, и им это не удалось. Некоторое время здесь действовала застенка НКВД.
Что посмотреть в Збаражском замке
В 1984 году во дворце был создан молодежный культурно-спортивный комплекс. А после обретения Украиной независимости в Збаражском обустроили краеведческий музей.
В помещении музея можно увидеть макет Збаражского замка, старинные картины, бюсты исторических деятелей, например Богдана Хмельницкого. Также в отдельных залах стены украшены лепниной, позолоченными зеркалами, помпезными светильниками.
Как добраться до Збаражского замка
В первую очередь вам нужно приехать в Тернополь. Из многих областных центров курсируют автобусы и поезда в город. Из Харькова стоимость билетов составляет около 500 гривен, из Киева – около 200 гривен, со Львова – 150 гривен.
После этого вам нужно добраться до автовокзала в Тернополе и сесть на маршрутку до Збаража. Это обойдется вам в 60 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Пидгорецком замке на Львовщине. Его называют украинским Версалем.