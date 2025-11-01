Не затягивайте и спешите в магазин: какой продукт к новогоднему столу нужно покупать сейчас
Стоимость килограмма свинины в Украине может возрасти на 7-9 гривен
Цены на свинину в Украине достигли локального минимума после октябрьского падения, однако ситуация может быстро измениться. Эксперты отрасли советуют не затягивать покупки, особенно тем, кто планирует традиционные блюда на зимние праздники.
В отличие от молочной продукции, где не прогнозируется существенный рост цен, со свининой ситуация иная, предупреждает председатель Совета Ассоциации "Мясной отрасли" Александр Скорик. Полный материал о ценах на свинину можно прочесть по ссылке.
"Стоит. Именно сейчас, на следующей неделе, стоит закупиться, чтобы на Новый год быть гарантировано с заливом и куском мяса", — посоветовал он.
По его словам, до конца декабря ожидается традиционный рост закупочной стоимости.
Обычно у нас после падения идет небольшой подъем, и он уже остается ближе к Новому году. Поэтому, я думаю, что к Новому году цена поднимется примерно на 7-10 гривен на живой вес.
В таких условиях закупочная цена может вырасти до 85-90 грн/кг, а в розничной торговле мясо подорожает на 15-20 грн/кг. Для понимания: выход чистого мяса из 1 кг живого веса – всего 50%.
То есть если цена живого веса составляет 80 грн/кг, то уже на этапе переработки килограмм свинины без жира и костей стоит минимум 160 гривен, а с учетом торговой наценки — от 200 гривен и выше.
