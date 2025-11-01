Не затягивайте и спешите в магазин: какой продукт к новогоднему столу нужно покупать сейчас

Стоимость килограмма свинины в Украине может возрасти на 7-9 гривен

Цены на свинину в Украине достигли локального минимума после октябрьского падения, однако ситуация может быстро измениться. Эксперты отрасли советуют не затягивать покупки, особенно тем, кто планирует традиционные блюда на зимние праздники.

В отличие от молочной продукции, где не прогнозируется существенный рост цен, со свининой ситуация иная, предупреждает председатель Совета Ассоциации "Мясной отрасли" Александр Скорик. Полный материал о ценах на свинину можно прочесть по ссылке.

"Стоит. Именно сейчас, на следующей неделе, стоит закупиться, чтобы на Новый год быть гарантировано с заливом и куском мяса", — посоветовал он.

По его словам, до конца декабря ожидается традиционный рост закупочной стоимости.

Обычно у нас после падения идет небольшой подъем, и он уже остается ближе к Новому году. Поэтому, я думаю, что к Новому году цена поднимется примерно на 7-10 гривен на живой вес. Александр Скорик

Александр Скорик/Facebook-страница

В таких условиях закупочная цена может вырасти до 85-90 грн/кг, а в розничной торговле мясо подорожает на 15-20 грн/кг. Для понимания: выход чистого мяса из 1 кг живого веса – всего 50%.

То есть если цена живого веса составляет 80 грн/кг, то уже на этапе переработки килограмм свинины без жира и костей стоит минимум 160 гривен, а с учетом торговой наценки — от 200 гривен и выше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что октябрь этого года в Черкасской области стал самым холодным за последние 75 лет : температура воздуха ни разу не превысила отметки +18°C. В то же время, специалисты отмечают аномально теплые ночи и чрезмерное, неравномерное количество осадков в регионе.